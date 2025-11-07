Джоли, ТЦК и "визит в туалет": как тайная поездка звезды в Херсон превратилась в скандал

Анджелина Джоли

Фотография голливудской звезды Анджелины Джоли в Херсоне на фоне защитных сеток от российских FPV-дронов облетела все соцсети. Это один из последних кадров неофициального визита актрисы в прифронтовые Николаев и Херсон. Но на этот раз визит сопровождался громким скандалом, омрачившим гуманитарную миссию.

Как все было на самом деле, знает корреспондент ТСН Иван Воробьев.

Визит в ТЦК: что там делала голливудская звезда?

Сразу после появления первых фотографий звезды в Херсоне украинские СМИ взрываются: «Хранителя Анджелины Джоли задержало ТЦК!». По другой версии — это не охранник, а водитель из кортежа актрисы.

Дальше — больше. Появляется новость, что самая голливудская звезда поехала в ТЦК освобождать задержанного. В подтверждение — видео с действительно находящейся в здании Анджелиной Джоли похожей на центр комплектования.

Собственные источники в командовании Сухопутных войск подтвердили ТСН — Джоли у них действительно была. Но история оказалась еще более сюрреалистической: звезда мирового масштаба попросилась посетить туалет.

Через несколько часов в соцсетях появляется сообщение и от самого задержанного. Он пишет, что его держали в подвале ТЦК, «пока не приехала Джоли».

В Сухопутных войсках ситуацию прокомментировали ТСН иначе: мужчину пригласили посетить ТЦК и СП, чтобы установить его личность, ведь при нем не было военно-учетных документов. В ходе проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет подтвержденных оснований для отсрочки.

Информацию о том, что Джоли якобы пыталась вытащить своего водителя, военные опровергают. Сам задержанный успел иронично написать в соцсети краткий пост: «Не отбила».

В дальнейшем связь с ним исчезла.

Кого же не отбила Джоли?

Кем же оказался тот же водитель? Задержанным в кортеже посла доброй воли ЮНИСЕФ оказался 33-летний тренер по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий Пищиков.

Брат Дмитрия Евгений Пищиков сообщил, что в кортеже он был как волонтер. А один из друзей Дмитрия рассказал ТСН, что сопровождать звезду ему предложили знакомые: мол, есть «халтурка» и можно подзаработать, нужно встретить ВИП-гостя.

Родные и друзья узнали, что Дмитрий уже доставлен в Вознесенский районный ТЦК и СП г. Южноукраинск.

Девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, рассказала ТСН, что он не находился в розыске. Летом прошел ВЛК и был признан пригодным для службы в ТЦК и тыловых частях обеспечения из-за проблем с позвоночником. По ее словам, Дмитрий — известный в Кропивницком спортсмен и волонтер.

«Дмитрий с начала полномасштабной войны занимается волонтерской деятельностью — помогает военным. Очень много раз ездил на Донецкое направление и другие прифронтовые города. Он никогда не скрывался от ТЦК и не имел проблем с документами», — говорит Юлия.

ТСН обратилась в Вознесенский ТЦК. Там сообщили, что не могут прокомментировать ситуацию. Однако позже сам Дмитрий записал короткое видео, в котором рассказал, что сейчас с ним все хорошо.

Предполагается, что на всю эту ситуацию соцсети отреагировали мемами о голливудской звезде и ТЦК. Для этого задействовали даже искусственный интеллект.

Это уже послужило традицией. Так было и в апреле 2022-го, когда Джоли так же тайно посещала Львов. Тогда она общалась с пострадавшими от войны детьми и встретилась с переселенцами на вокзале. Но самым популярным мемом из этого визита стал парень во львовском кафе, который так восторженно смотрел в свой смартфон, что просто не заметил голливудскую звезду рядом.

На этот раз кофе Джоли пила на обычной заправке в Тернополе, и стоп-кадр камер наблюдения тоже сразу попал в сети. А на прощание пограничники выложили фотографии, как провожают звезду и дарят ей эксклюзивный набор Государственности: флаг, герб и гимн.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 новости 7 ноября. Громкие заявления Зеленского! Встреча Трампа с Орбаном! Джоли уехала!

Иван Воробьев, София Титова, ТСН, 1+1

Напомним, 33-летний Дмитрий Пищиков, во время визита Анджелины Джоли в Украину являвшийся ее водителем, сейчас проходит подготовку в учебном центре ВСУ. Ранее он рассказал, что работники ТЦК задержали его на блокпосту, несмотря на наличие всех необходимых документов, хотя сам он не скрывался и не имел проблем с военным учетом.