Джонсон объяснил, почему Запад год назад не верил в победу Украины: "Путин был преувеличен"

Политик убежден в победе Украины и заверил, что Британия сделает все для этого.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что коллективный Запад имел стереотипное видение власти президента РФ Владимира Путина в начале его полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом Джонсон рассказал эксклюзивно в прямом эфире ТСН.

По его мнению, Запад не верил в победу Украины, потому что недооценил ее и не мог понять, что государство окрепло, ведь воюет с 2014 года.

"Они просто не видели Украины, не бывали там. Мне кажется, что это странный стереотип – вера в путинскую власть, в его мощь. Путин был преувеличен и чрезмерно переоценен. Но Запад также недооценил Украину и не мог понять, как глубоко украинцы любят свою страну и как они преданы борьбе за нее", – объяснил британский политик.

Он подчеркнул, что нужно благодарить Бога за смелость, храбрость, мужество украинцев.

"Запад не мог понять, что Украина уже сражается с 2014 года. Она уже окрепла в этой борьбе", – обратил внимание Джонсон.

Он также вспомнил, как посетил мемориал в Киеве, где были указаны тысячи имен погибших в борьбе за Украину.

"Я это увидел и понял: Путин просто сошел с ума, если думает, что эта страна развалится от его толчка. Украина победит – это было ясно тогда и я повторяю это теперь с еще большей уверенностью. Наша страна сделает все возможное для этой победы", – заверил экс-премьер Британии.

Напомним, 24 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас идет работа над подготовкой контрнаступления ВСУ и государство вступает в новый период войны, задача которого – победа.

В годовщину вторжения РФ к украинцам обратился президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что "мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!"

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