Джонсон после встречи с Зеленским прогулялся по ночному Киеву: говорили о родстве Украины и Европы

Во время прогулки премьер-министр Великобритании сделал запись в книге посетителей Софийского собора.
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся в Украине с рабочим визитом, прогулялись по ночному Киеву. К ним присоединился и Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Как сообщает пресс-служба ОП, лидеры посетили достопримечательность украинской культуры – Национальный заповедник "София Киевская".
Во время экскурсии представители государств послушали рассказы об истории Софийского собора и осмотрели мозаики и фрески, украшенные интерьером храма.
Сообщается, что премьер-министр Великобритании сделал запись в книге посетителей собора.
Как отметил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, лидеры говорили не только о войне.
"Как бывший журналист Ткаченко, не мог не рассказать бывшему журналисту Джонсону об истории знаменитого Софийского собора. А также вспомнить о родстве князей Киевской эпохи с королевскими домами Европы", — написал Ткаченко.
По его словам, "во времена, когда кто-то подвергает сомнению европейское родство и выбор Украины – это было актуально".
Как сообщила корреспондент ТСН Нели Ковальская в выпуске в 19:30, на историческом месте для Бориса Джонсона подготовили и ужин.
Напомним, вечером вторника, 1 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с целью обсудить рост российской агрессии против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский принял британского премьера в Мариинском дворце в Киеве.
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