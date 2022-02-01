Джонсон после встречи с Зеленским прогулялся по ночному Киеву: говорили о родстве Украины и Европы

Джонсон после встречи с Зеленским прогулялся по ночному Киеву: говорили о родстве Украины и Европы

Во время прогулки премьер-министр Великобритании сделал запись в книге посетителей Софийского собора.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся в Украине с рабочим визитом, прогулялись по ночному Киеву. К ним присоединился и Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Как сообщает пресс-служба ОП, лидеры посетили достопримечательность украинской культуры – Национальный заповедник "София Киевская".

Во время экскурсии представители государств послушали рассказы об истории Софийского собора и осмотрели мозаики и фрески, украшенные интерьером храма.

Сообщается, что премьер-министр Великобритании сделал запись в книге посетителей собора.

Офис президента Украины

Как отметил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, лидеры говорили не только о войне.

"Как бывший журналист Ткаченко, не мог не рассказать бывшему журналисту Джонсону об истории знаменитого Софийского собора. А также вспомнить о родстве князей Киевской эпохи с королевскими домами Европы", — написал Ткаченко.

По его словам, "во времена, когда кто-то подвергает сомнению европейское родство и выбор Украины – это было актуально".

Tkachenko.UA

Как сообщила корреспондент ТСН Нели Ковальская в выпуске в 19:30, на историческом месте для Бориса Джонсона подготовили и ужин.

Напомним, вечером вторника, 1 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с целью обсудить рост российской агрессии против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский принял британского премьера в Мариинском дворце в Киеве.

Визит Бориса Джонсона: премьер-министра Великобритании примут в Софии Киевской

Читайте также: