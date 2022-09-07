Джонсон ушел с должности под аплодисменты, а Трасс в первый день объявила британцам экономическое "штормовое предупреждение"

«Будет нелегко» – новый премьер Великобритании Лиз Трасс в первой речи к нации объявил штормовое предупреждение. Так она назвала энергетический кризис, вызванный Россией, с которым британцам придется бороться. Но пообещала, что ни один шторм ее страну не сломает.

Борис Джонсон из Даунинг-стрит провожают громкими аплодисментами и теплыми улыбками. Он всегда был одним из самых громких адвокатов Брекзита – развод Британии с Евросоюзом. Но теперь даже прощаясь с британцами, он не забывает о войне в Европе, говорится в ТСН.

«Мы имеем и будем иметь экономическую силу, чтобы поддержать людей в этом энергетическом кризисе, вызванном зловещей войной Путина. И если Путин думает, что он победит с помощью шантажа или угроз британцам – он абсолютно сумасшедший», – говорит бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Сразу из премьерской резиденции Джонсон направился в аэропорт, откуда вылетел в Шотландию. Там, во дворце Балморал, он официально сдал полномочия на аудиенции с ее Величеством.

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Впервые в истории британский премьер делает это не в Лондоне, не в Вестминстерском дворце. Это связано со здоровьем Елизаветы II. Утвердив отставку Бориса Джонсона, 96-летняя королева принимает его преемницу. Лиз Трасс, до этого занимавшая должность главы министерства иностранных дел – третья в британской истории женщина, возглавившая правительство.

Перед тем как приступить к делам, с порога Даунинг-стрит она обращается к британцам. «Мы столкнулись с огромными мировыми ураганами, которые повлекла за собой ужасная российская война в Украине», — отметила она.

Но, каким бы ни был шторм, заявила Трасс, которую Лондон встретил проливным дождем, британцы — сильнее его. Уже на этой неделе она пообещала первые шаги в реформах, которые должны поддержать людей, которым нечем платить за коммунальные услуги, потому что те заоблачно подорожали в результате энергетического кризиса. С самым кризисом Трасс обещает разобраться, напоминая – она не наступила сама по себе, это работа Кремля. Российские пропагандисты не находят лучшей темы для разговора на вечернем шоу, чем платье британского премьера.

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В этот же день, стоит Лиз Трасс познакомиться с резиденцией, в которой они будут теперь проживать с мужем, финансистом Хью О'Лири, она объявляет состав своего кабинета.

Смену премьера в новом правительстве Великобритании пережил министр обороны – Бен Уоллес. Преемником Лиз Трасс в должности главы британского МИД стал Джеймс Клеверли, бывший чиновник этого же министерства, после этого недолго занимавший пост министра образования. Никакого члена команды ее соперника Риши Сунака – в новом кабмине не будет.

Что осталось действительно неизменным на Даунинг-стрит – это охота репортеров на кота. Ларри, которого пригласили сюда жить из приюта еще десять лет назад – все еще пользуется бешеной популярностью у британцев, встречая и провожая премьеров – одного за другим.

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