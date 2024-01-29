Е-кабинет и повестки на электронную почту: может ли "охота" за мужчинами перейти в онлайн

Зеленский уверен, что в настоящее время есть все возможности применить диджитал-формат при мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил "охоту" ТЦК на военнообязанных на улице и заявил, что на сегодняшний день есть все возможности для осовременивания мобилизационных процессов. Между тем в январе 2024 года Рада принял законопроект о цифровизации армии, предусматривающий создание единого электронного реестра военнообязанных. Также на доработке находится проект об изменениях в мобилизации.

Может "охота" за мужчинами мобилизационного возраста перейти в онлайн-плоскость — читайте в материале ТСН.ua.

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Зеленский прокомментировал силовое задержание военнообязанных работниками ТЦК на улице

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью интервью немецкому телеканалу ARD назвал неправильными случаи применения силы для мужчин призывного возраста со стороны работников ТЦК.

"Да, такие случаи. Это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в ТЦК. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливыми и честными. Это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", – ответил Зеленский.

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"Есть все возможности применить диджитал-формат" — Зеленский об изменениях в мобилизации

По словам Зеленского, он попросил военных и депутатов в новом законопроекте о мобилизации в Украине сделать так, "чтобы не было шансов ходить по улицам". Как он пояснил, в настоящее время есть все возможности применить диджитал-формат.

"Сегодня есть возможности применения диджитал-формата, мы живем во время цифровизации. Более того, мы наладили этот процесс и во время пандемии, и во время войны. Поэтому нет проблем решить этот вопрос современно", — отметил президент.

В Украине создадут портал электронных услуг для военнообязанных

Верховная Рада Украины 16 января приняла в целом законопроект №10062 , согласно которому создадут Единый электронный реестр военнообязанных, привязанный к единому реестру избирателей. Он подразумевает обработку собранных личных данных.

В частности, этот проект предусматривает:

усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.п.;

создание реестра военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, обеспечивающего предоставление онлайн-услуг военнослужащим;

создание портала электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных.

Зачем нужен электронный реестр

Адвокат Марина Бекало пояснила в комментарии ТСН.ua, что все эти механизмы внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК и СП на сегодняшний день ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных о военнообязанных лицах.

“Запуск в работу этого реестра открывает широкие возможности для ТЦК и СП получить больше информации о гражданах, поиске военнообязанных, контроле передвижения граждан по территории страны и за границу, в том числе и проверки оснований для пересечения границы и причин невозвращения военнообязанных, получения через миграционную службу сведений о миграции, получении статуса беженцев и т.д. Ну и, конечно, вызов в ТЦК и СП”, – рассказала адвокат.

В новом проекте о мобилизации внесен пункт о создании электронного кабинета военнообязанного - нардеп

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что в новом варианте проекта о мобилизации предлагается сделать электронный кабинет военнообязанного. Он подчеркнул, что о отправке повесток в этот кабинет речь не идет.

"После принятия закона, предполагается, что каждый военнообязанный должен актуализировать свои данные – прописка, место работы, то есть основные данные. Для того, чтобы не ходить каждый раз в военкомат предлагается сделать электронный кабинет военнообязанного, кабинет будет верифицирован", — объяснил Чернев.

Повестки могут отправлять онлайн

В редакции проекта об изменениях в мобилизации, отправленном на доработку, одним из пунктов было оповещение военнообязанных через электронный кабинет или извещения на электронную почту. Кроме того, повестку также могут вручить лично:

в военкомате;

по месту жительства или пребывания;

по месту работы;

в общественных местах.

Будет ли эта норма в обновленной редакции проекта – пока неизвестно. По состоянию на 29 января 2024 доработанный проект не был внесен в Раду.

Минцифры о вероятности повесток через "Дию"

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уверяет, что военнообязанным украинцам не будут поступать повестки из-за приложения "Действие".

"Не будет повесток в "Действии". Мне кажется, что пока я работаю министром, то все, о чем мы говорим — мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Действии", — сказал министр он в интервью.

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