Е-кабинет призывника и военнообязанного: какие данные он будет содержать и как будут наказывать уклонистов

Реестр будет содержать информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.
Народные депутаты планируют ввести Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в законопроекте №10062, который депутаты готовят ко второму чтению.
Какие данные будет содержать кабинет призывника, как будет работать электронный кабинет и какие наказания ждут уклоняющихся — читайте в ТСН.ua.
Законопроектом также, кроме электронного кабинета призывника, предусмотрен электронный кабинет предприятия и электронный кабинет Центра административных услуг.
Что такое электронный кабинет
Электронный кабинет – программный интерфейс Реестра предназначен для отображения сведений о призывнике, военнообязанном, резервисте, содержащихся в Реестре.
Отмечается, что порядок и параметры доступа к электронному кабинету, перечень отображаемых сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется порядком ведения Реестра.
Как будет формироваться и кто будет иметь доступ к электронному реестру военнообязанных
Реестр будет содержать информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.
Он будет наполняться сведениями посредством электронного взаимодействия с информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями которых являются государственные органы.
Доступ в реестр будут иметь Минобороны, СБУ, органы разведки, оперативные командования, а также ТЦК областей.
Какие сведения военнообязанных будут заноситься в реестр
Согласно тексту проекта, в реестр заносятся и хранятся в базе данных Реестра следующие сведения:
- персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- данные о необходимости в комплектовании личным составом Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.
Заметим, что согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их персональных данных для целей реестра не требуется.
Какие данные будет содержать кабинет призывника, военнообязанного и резервиста
Как отмечается в сравнительной табличке проекта, к персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста относятся:
- фамилия;
- собственное имя (все собственные имена);
- отчество (при наличии);
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- место жительства и местонахождение;
- сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);
- сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей);
- реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
- сведения о гражданстве;
- сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;
- сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);
- сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- отцифрованный образ лица;
- сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;
- сведения об образовании и специальности;
- сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для исполнения воинского долга;
- сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);
- сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
Какие пункты хотят добавить в кабинет
В реестр хотят добавить следующие пункты:
- номера средств связи и адреса электронной почты.
- сведения о статусе ветерана войны;
- сведения по владению иностранными языками;
- сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;
- сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;
- сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезде в Украину.
- сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;
- сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;
- сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами.
Как хотят наказывать ухилянцев
Другим законопроектом №10378 планируется ужесточить ответственность за неявку в ТЦК. Уклонистов будут вносить в Единый реестр должников. К ним будут применяться ряд ограничений, в частности:
- запрет на выезд за границу;
- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;
- ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;
- отказ в подписании кредитных договоров;
- остановка получения льгот и услуг от государства.
Законопроект №10062 не предусматривает самой процедуры вручения повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, однако эта процедура прописана в проекте №10378. Подробнее об этом читайте по ссылке.
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