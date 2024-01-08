Е-кабинет призывника и военнообязанного: какие данные он будет содержать и как будут наказывать уклонистов

Реестр будет содержать информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Народные депутаты планируют ввести Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в законопроекте №10062, который депутаты готовят ко второму чтению.

Какие данные будет содержать кабинет призывника, как будет работать электронный кабинет и какие наказания ждут уклоняющихся — читайте в ТСН.ua.

Законопроектом также, кроме электронного кабинета призывника, предусмотрен электронный кабинет предприятия и электронный кабинет Центра административных услуг.

Что такое электронный кабинет

Электронный кабинет – программный интерфейс Реестра предназначен для отображения сведений о призывнике, военнообязанном, резервисте, содержащихся в Реестре.

Отмечается, что порядок и параметры доступа к электронному кабинету, перечень отображаемых сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется порядком ведения Реестра.

Как будет формироваться и кто будет иметь доступ к электронному реестру военнообязанных

Реестр будет содержать информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Он будет наполняться сведениями посредством электронного взаимодействия с информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями которых являются государственные органы.

Доступ в реестр будут иметь Минобороны, СБУ, органы разведки, оперативные командования, а также ТЦК областей.

Какие сведения военнообязанных будут заноситься в реестр

Согласно тексту проекта, в реестр заносятся и хранятся в базе данных Реестра следующие сведения:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о необходимости в комплектовании личным составом Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Заметим, что согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их персональных данных для целей реестра не требуется.

Какие данные будет содержать кабинет призывника, военнообязанного и резервиста

Как отмечается в сравнительной табличке проекта , к персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста относятся:

фамилия;

собственное имя (все собственные имена);

отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);

сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей);

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

отцифрованный образ лица;

сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для исполнения воинского долга;

сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Какие пункты хотят добавить в кабинет

В реестр хотят добавить следующие пункты:

номера средств связи и адреса электронной почты.

сведения о статусе ветерана войны;

сведения по владению иностранными языками;

сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезде в Украину.

сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;

сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами.

Как хотят наказывать ухилянцев

Другим законопроектом №10378 планируется ужесточить ответственность за неявку в ТЦК. Уклонистов будут вносить в Единый реестр должников. К ним будут применяться ряд ограничений, в частности:

запрет на выезд за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

отказ в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства.

Законопроект №10062 не предусматривает самой процедуры вручения повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, однако эта процедура прописана в проекте №10378. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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