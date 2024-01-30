Е-повестки и арест активов уклонистов: что известно об обновленной версии законопроекта о мобилизации

ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации. Документ содержит важные и кардинальные изменения для военнообязанных.

Кабинет министров сегодня, 30 января, передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации.

Смена мобилизационного возраста и усиление мобилизации

Согласно законопроекту, предполагается смена призывного возраста с 27 до 25 лет.

Кроме того, к мобилизационным процессам будут привлекаться

органы местного самоуправления , местные государственные администрации, военно-гражданские и военные администрации, предприятия, учреждения и организации, в частности к оповещению и обеспечению прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части;

, местные государственные администрации, военно-гражданские и военные администрации, предприятия, учреждения и организации, в частности к привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части; предоставление полномочий Национальной полиции Украины по участию в мероприятиях мобилизации

Таким образом, скандальная норма, вызвавшая много споров в предыдущем законопроекте, по предоставлению местным властям дополнительных и четко несформулированных полномочий по "обеспечению прибытия на сборные пункты и призыв" мобилизованных, остается.

Наказание для уклонистов

Если призывник добровольно в течение 10 дней со дня вручения не исполнил обязанности или не явился в ТЦК (в том числе, зарубежного дипломатического учреждения Украины, если гражданин заграницей), то его:

Ограничивают право на выезд за пределы Украины;

Ограничивают в праве управления т/c;

Накладывают арест на средства и другие ценности в банке и других депозитарных учреждениях.

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Таким образом, за почти два года великой войны, юридически оформлена норма о запрете на выезд за границу военнообязанных.

Что касается экономических "санкций" против уклонистов, то их будут вводить только при принятии суда после представления ТЦК. Раньше эти полномочия хотели передать непосредственно военкоматам.

Перед тем, как обратиться в суд, ТЦК сначала будет направлять специальное требование в течение 5 дней в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном военнообязанном кабинете) или в бумажной форме заказным письмом по почте.

После получения требования военнообязанный будет иметь 10 календарных дней, чтобы явиться в ТЦК.

"Сюрприз" для военнообязанных, находящихся за границей

Любые консульские действия в зарубежных дипломатических учреждениях для мужчин от 18 до 60 лет, являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами, планируются при условии наличия у них военно-учетных документов.

Исключение – оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия в отношении детей, если второй отец – иностранец, оформление наследства;

Оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта гражданина Украины в учреждениях за границей будет производиться в случае наличия военно-учетных документов.

Военно-учетный документ – всегда с собой

В период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК, полицейского или пограничника (если вы находитесь в пограничной полосе).

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением фото- и видеофиксации, а также использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников ченых и резервистов.

Электронные повестки

Граждане также будут обязаны регистрировать электронный кабинет призывника-военнообязанного. Повестки могут приходить и в электронный кабинет призывника.

Основные положения законопроекта о мобилизации – в инфографиках

Хорошая новость для срочников

Законопроект предусматривает увольнение срочников в запас. Срочников, которые проходили военную службу во время действия военного положения и были уволены сейчас, – в течение полугода со дня увольнения с военной службы не будут мобилизовать. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Фото: Минобороны Украины

Базовая военная подготовка

Срочной службы тоже не будет. Вместо нее вводится базовая военная подготовка.

"Человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда пройдет военную подготовку. Сама подготовка будет занимать максимум 5 месяцев, при этом за человеком сохраняется его рабочее место, чего сейчас нет в действующем законодательстве", — отметили в Минобороны.

Что будет с мобилизацией женщин, студентов, людей с инвалидностью

В ряды ВСУ будут мобилизовать женщин только в следующих случаях:

женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность – подлежат учету;

имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности – по желанию.

женщины на учете могут быть призваны – добровольно.

Люди с инвалидностью всех групп уволены от службы.

Однако запланирована проверка получивших II и III группу (кроме военнослужащих) после 24 февраля 2022 года. В то же время люди, имеющие близких из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что у таких лиц нет других трудоспособных лиц, больше не защищены от мобилизации.

Кроме того, предполагается, что больше не будет категории "ограниченно пригодный". Всех ограниченно пригодных проверят и признают либо пригодными, либо непригодными.

Не будут мобилизовывать

докторантов и лиц, зачисленных в интернатуру;

соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования выше, чем их предыдущий.

Обучающиеся на платной основе аспиранты будут подлежать мобилизации.

Отпуска и демобилизация

Законопроект предусматривает:

установление основания для увольнения с военной службы военнослужащим в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Увольнение таких военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего.

Увольнение таких военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего. ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, который в течение календарного года может предоставляться по частям. Не менее 15 календарных дней;

дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия для военнослужащих, освобожденных из плена, если они решили продлить службу;

Мобилизация осужденных

На военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период могут быть призваны по желанию осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402- 406, 408-411, 426 – 433, 437 – 442 Уголовного кодекса Украины.

Заметим, что это лишь проект закона, который в ходе рассмотрения парламентом может претерпеть существенные изменения.