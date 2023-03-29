"Еб*анный коридор": на Виннитчине школьница разозлилась из-за испорченной обуви на похоронах военного (видео)

Виннитчина гудит из-за публикации ученицы 9-го класса одной из школ Гниванской общины. На своей странице в Instagram девочка возмутилась, что испортила обувь во время похорон военного и высказалась в сторону погибших защитников нецензурной бранью.

"Бл*ть е*анный коридор, чтобы ваши военные в гробу перевернулись. У меня на новых лоферах из-за е*учего коридора подошва лопнула", — написала она.

Пост ученицы быстро распространили в Сети. Пользователи оставили сотни гневных комментариев, девочке массово пишут и угрожают расправой.

Скриншот из Instagram trawvwka

Как выяснил ТСН.ua, зовут школьницу Любовь. Она учится в лицее №2 в городе Гнивань. После громкого инцидента с ней и ее бабушкой провели беседы полиция, служба по делам детей и школьный психолог.

"Девочка объяснила это тем, что надела новые лоферы, которые купили за свои деньги. И она была очень расстроена, что у нее треснула подошва. Она в состоянии таких эмоций выбросила такую историю. Она сожалеет об этом", — рассказала ТСН.ua начальник информационного отдела Гниванского городского совета Виктория Шаргородская.

Она отметила, что у девочки есть отец. С мамой ребенок сейчас не живет и не общается по определенным обстоятельствам. Жители Гнивани в Сети пишут, что школьница, вероятно, не местная, поскольку общается на русском языке, что для населенного пункта нетипично. Однако в горсовете ТСН.ua отметили, что в городе ребенок проживает с детства.

"Она местная. Они у нас проживают, в нашем микрорайоне. Вы понимаете, сейчас дети, знаете подростков, они общаются как хотят. Она вживую общается на украинском языке. Почему она так написала, я не знаю", — отметила Шаргородская.

В горсовете добавили, что скандал разразился после похорон военнослужащего Игоря Олимова. Мужчина погиб в результате российских обстрелов в районе города Часов Яр на Донетчине, защищая Украину.

"У нас так принято, что когда идет живой коридор, к нему присоединяются все заведения: и бюджетные, и образование. Она (школьница – ред.) так же со всеми детьми пришла туда на этот коридор", — добавила Шаргородская.

Скриншот/Видео Гниванского городского совета

После общественного возмущения девочка записала видеообращение, в котором извинилась за то, что проявила неуважение к военному, защищавшему Украину и отдавшему жизнь ради победы.

"Сториз была выложена, когда я была расстроена и с приступом агрессии. Хочу принести извинения всем. Мне очень стыдно", — прочитала Любовь на камеру.

Свою страницу в Instagram девочка закрыла, фото убрала и написала "приношу извинения, отстаньте". ТСН.ua пытался пообщаться со школьницей, однако она не отвечает.

Скриншот из Instagram

Скриншот из Instagram trawvwka

Напомним, в Днепропетровском государственном университете внутренних дел произошел скандал. В Сеть попало видео, на котором пара занимается сексом на подоконнике учебного корпуса. В вузе ищут развратников и утверждают, что они не являются преподавателями или студентами ДГУВД.

Как правильно извиняться: об этикете и не только – Авраменко on-line

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