Еда с собой стала основной причиной загрязнения океана пластиком — ученые

Ученые просят страны мира остановить поток пластика.

Неожиданная угроза — большинство пластика, что загрязняет мировой океан, оказалась от заказанной с собой еды.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, отмечается в ТСН.12.00.

Среди мусора в Мировом океане преобладают пластиковые пакеты, контейнеры для еды, стаканы и столовые приборы. И уже поменьше — пластиковые трубочки, которые наносят значительный ущерб морским животным, и поэтому в последнее время попали под запрет в некоторых странах.

Ученые говорят, их исследования должно помочь остановить засорение океанов еще в начале процесса. И просят страны мира остановить поток пластика.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о запрете распространения пластиковых кульков. В силу он вступит уже через пол года. А штрафовать магазины за использование полиэтилена начнут за девять месяцев.

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