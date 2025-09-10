"Единое окно" для выезда за границу: в Украине изменили правила — кого это касается

Выезд за границу / Фото иллюстративная / © ТСН

В Украине с 10 сентября изменили правила выезда за границу для водителей и перевозчиков. Нововведения касаются международных перевозок пассажиров и грузов.

Сайт ТСН.ua рассказывает все, что нужно знать о новых правилах и кого они коснутся.

Что изменилось для международных перевозчиков и водителей

Так, с 10 сентября 2025 года водители коммерческого транспорта будут пересекать границу по новым правилам. Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины .

Правительство отменило лишние бюрократические процедуры и оставило лишь один обязательный сервис для регистрации.

Отменена система «Шлях»

Раньше водители в возрасте 18–60 лет должны были подавать заявки через специальный модуль «Шлях», а затем еще и бронировать очередь в системе есть єЧерга.

Теперь этот этап убрали — заявки в «Шлях» больше не нужны.

«Единым окном» для выезда стала єЧерга

Отныне все водители коммерческого транспорта регистрируются исключительно в системе єЧерга.

Проверка документов и подтверждение данных происходит автоматически — пограничники получают информацию из базы ЕКИС (Единый комплекс информационных систем) Укртрансбезопасности.

«єЧерга будет отображать исключительно только те данные, которые имеются в ЕКИС. Таким образом, будет проверяться соответствие Постановлению Кабмина № 57 в контексте наличия информации о водителях в ЕКИС», — пояснили в Минразвития.

Таким образом, єЧерга стала «единым окном» заполнения информации для выезда водителей коммерческого транспорта.

Кто может пересечь границу

Отныне пересечь границу смогут только те, кто:

внесен в систему ЕКИС Укртрансбезопасности;

зарегистрированный в электронном кабинете перевозчика;

имеет паспортные данные, удовлетворяющие действующим документам.

Речь идет не только о военнообязанных водителях, но и в целом водителей, выполняющих коммерческие перевозки.

«То есть все водители должны быть внесены в электронный кабинет, даже если они исключены из военного учета по разным основаниям», — подчеркнули в министерстве.

Когда изменения вступили в силу

Новые правила действуют с 10 сентября 2025 года, 08:00 утра. Для водителей уже отменены двойные проверки и лишние очереди, а вся процедура сводится к одному шагу — регистрации в очереди.

Ожидается, что благодаря этому обновлению должно уменьшиться количество бюрократических ошибок и задержек.

Что важно знать, чтобы избежать проблем на границе

В Министерстве развития общин и территорий Украины рассказали, что важно знать и делать перевозчикам, чтобы избежать проблем на границе:

Проверьте актуальный список водителей в электронном кабинете ЕКИС Укртрансбезопасности. Поставить в Европу можно только того водителя, который имеется в кабинете перевозчика по его лицензионному делу. Проверьте паспортные данные водителей, они такие же как в загранпаспорте водителя. Если данные не будут совпадать — обновите их. Важно, что речь идет именно о загранпаспорте водителя, ведь именно за ним оформляется выезд за границу. При регистрации места в очереди водителя — проверьте правильность внесения данных. Обратите внимание также, чтобы водитель использовал для выезда именно тот загранпаспорт, указанный в очереди и ЕКИС. Перед увольнением водителя проверьте, есть ли регистрация водителя в актуальную очередь. Если очередь есть, то сначала замените водителя в очереди на другого. Лишь потом проставляйте в кабинете ЕКИСа дату увольнения водителя. Если вы сначала внесете данные об увольнении водителя, то очередь будет отменена автоматически. Соответственно запись на пересечение границы будет потеряна.

Что такое єЧерга и как она работает

Электронная очередь для пересечения границы — это инструмент, позволяющий водителю и перевозчику управлять своим временем вместо ожидания пересечения границы в физической очереди перед пунктом пропуска.

Администратор системы не может влиять на приоритетность проезда, поскольку этот алгоритм рассчитывается автоматически. На сайте есть Очереди видны государственные номерные знаки всех автомобилей, зарегистрированных в очереди. Процесс прозрачный и контролируемый.

Стать в єЧергу вместо постороннего лица или перепродать свое место в очереди также невозможно, так как после регистрации изменить данные о водителе, о грузовике можно только в пределах одного ЕГРПОУ. Данные о грузе, указанную таможенную декларацию и данные полуприцепа изменить невозможно.

Зарегистрироваться в очереди можно заранее в любом удобном для этого месте, а не непосредственно перед пунктом пропуска. В то же время, регистрация возможна с любого устройства с доступом в интернет — не только мобильные устройства, но и компьютеры, например.

Уведомления о приближающейся очереди поступают не только в электронный кабинет, но и в приложение (чтобы просмотреть, понадобится интернет).

Пользование электронным сервисом єЧерга бесплатное.

Полезные контакты для перевозчиков

