- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 670
- Время на прочтение
- 4 мин
"Единое окно" для выезда за границу: в Украине изменили правила — кого это касается
Водители будут пересекать границу по новым правилам — в Украине создали «единое окно».
В Украине с 10 сентября изменили правила выезда за границу для водителей и перевозчиков. Нововведения касаются международных перевозок пассажиров и грузов.
Сайт ТСН.ua рассказывает все, что нужно знать о новых правилах и кого они коснутся.
Что изменилось для международных перевозчиков и водителей
Так, с 10 сентября 2025 года водители коммерческого транспорта будут пересекать границу по новым правилам. Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.
Правительство отменило лишние бюрократические процедуры и оставило лишь один обязательный сервис для регистрации.
Отменена система «Шлях»
Раньше водители в возрасте 18–60 лет должны были подавать заявки через специальный модуль «Шлях», а затем еще и бронировать очередь в системе есть єЧерга.
Теперь этот этап убрали — заявки в «Шлях» больше не нужны.
«Единым окном» для выезда стала єЧерга
Отныне все водители коммерческого транспорта регистрируются исключительно в системе єЧерга.
Проверка документов и подтверждение данных происходит автоматически — пограничники получают информацию из базы ЕКИС (Единый комплекс информационных систем) Укртрансбезопасности.
«єЧерга будет отображать исключительно только те данные, которые имеются в ЕКИС. Таким образом, будет проверяться соответствие Постановлению Кабмина № 57 в контексте наличия информации о водителях в ЕКИС», — пояснили в Минразвития.
Таким образом, єЧерга стала «единым окном» заполнения информации для выезда водителей коммерческого транспорта.
Кто может пересечь границу
Отныне пересечь границу смогут только те, кто:
внесен в систему ЕКИС Укртрансбезопасности;
зарегистрированный в электронном кабинете перевозчика;
имеет паспортные данные, удовлетворяющие действующим документам.
Речь идет не только о военнообязанных водителях, но и в целом водителей, выполняющих коммерческие перевозки.
«То есть все водители должны быть внесены в электронный кабинет, даже если они исключены из военного учета по разным основаниям», — подчеркнули в министерстве.
Когда изменения вступили в силу
Новые правила действуют с 10 сентября 2025 года, 08:00 утра. Для водителей уже отменены двойные проверки и лишние очереди, а вся процедура сводится к одному шагу — регистрации в очереди.
Ожидается, что благодаря этому обновлению должно уменьшиться количество бюрократических ошибок и задержек.
Что важно знать, чтобы избежать проблем на границе
В Министерстве развития общин и территорий Украины рассказали, что важно знать и делать перевозчикам, чтобы избежать проблем на границе:
Проверьте актуальный список водителей в электронном кабинете ЕКИС Укртрансбезопасности. Поставить в Европу можно только того водителя, который имеется в кабинете перевозчика по его лицензионному делу.
Проверьте паспортные данные водителей, они такие же как в загранпаспорте водителя. Если данные не будут совпадать — обновите их. Важно, что речь идет именно о загранпаспорте водителя, ведь именно за ним оформляется выезд за границу.
При регистрации места в очереди водителя — проверьте правильность внесения данных. Обратите внимание также, чтобы водитель использовал для выезда именно тот загранпаспорт, указанный в очереди и ЕКИС.
Перед увольнением водителя проверьте, есть ли регистрация водителя в актуальную очередь. Если очередь есть, то сначала замените водителя в очереди на другого. Лишь потом проставляйте в кабинете ЕКИСа дату увольнения водителя. Если вы сначала внесете данные об увольнении водителя, то очередь будет отменена автоматически. Соответственно запись на пересечение границы будет потеряна.
Что такое єЧерга и как она работает
Электронная очередь для пересечения границы — это инструмент, позволяющий водителю и перевозчику управлять своим временем вместо ожидания пересечения границы в физической очереди перед пунктом пропуска.
Администратор системы не может влиять на приоритетность проезда, поскольку этот алгоритм рассчитывается автоматически. На сайте есть Очереди видны государственные номерные знаки всех автомобилей, зарегистрированных в очереди. Процесс прозрачный и контролируемый.
Стать в єЧергу вместо постороннего лица или перепродать свое место в очереди также невозможно, так как после регистрации изменить данные о водителе, о грузовике можно только в пределах одного ЕГРПОУ. Данные о грузе, указанную таможенную декларацию и данные полуприцепа изменить невозможно.
Зарегистрироваться в очереди можно заранее в любом удобном для этого месте, а не непосредственно перед пунктом пропуска. В то же время, регистрация возможна с любого устройства с доступом в интернет — не только мобильные устройства, но и компьютеры, например.
Уведомления о приближающейся очереди поступают не только в электронный кабинет, но и в приложение (чтобы просмотреть, понадобится интернет).
Пользование электронным сервисом єЧерга бесплатное.
Полезные контакты для перевозчиков
Стать в электронную очередь можно на сайте: https://echerha.gov.ua/
Как стать в очередь: инструкция для грузовых перевозчиков
Как стать в очередь: инструкция для пассажирских перевозчиков
На частые вопросы перевозчиков Минразвития ответили здесь: https://echerha.gov.ua/faq
Напомним, в Украине разрешили выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет. в ГНСУ удивили ответом, сколько мужчин уже уехало.