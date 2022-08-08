Единственная горилла в Украине празднует 48-летие, но подаркам обрадовалась не всем

Единственной горилле в Украине по имени Тони, живущей в киевском зоопарке, в день рождения презентовали плед, на который он сразу начал удобно устраиваться, говорится в ТСН

Зато новые качели пока заинтересовали не слишком. Смотрители объясняют, что в пересчете на возраст человека — Тони уже более 80 лет. Так что он любит спокойный отдых без экстрима.

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А вот вместо праздничного торта – овощи, ягоды и фрукты. Сладкого Тони не употребляет, и мясо тоже. Потому как два года назад имел проблемы с желудком. Чтобы горилла не скучал наедине — к нему подселили несколько кур.

Когда же в феврале рашисты массово обстреливали Киев – Тони находился в закрытом вольере с крепкими стенами. Взрывы почти не слышал, поэтому не стресовал. «Главная проблема, что осенью этого года мы планировали открытие вольера для Тоника. Новое здание в приматнике, но сейчас понимаете, все наши строители – кто воюет, кто работает в Буче, в Ирпене. Поэтому новоселье у Тоника откладывается после победы», – говорит генеральный директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

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