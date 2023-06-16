Единственная инструктор "физкультуры по-американски" на область: 80-летняя фитнестренер из Прикарпатья до сих пор преподает

От депрессии, остеохондроза, лишнего веса и даже старения — регулярный фитнес советует всем женщинам 80-летняя тренер по фитнесу Лиана Таран. На Прикарпатье еще во времена Советского Союза она начала обучать женщин модной аэробике. Занятия проводит до сих пор и большинству ее учениц далеко за 60, но их энергичности и оптимизма можно позавидовать, говорится в ТСН.

Под динамические ритмы диско-музыки, целый час в режиме нон-стоп женщины, которым за 60, прыгают, приседают, делают кучу физических упражнений. Секрет молодости, говорят, в фитнесе. Им занимаются дважды в неделю, уже уйму лет в любую погоду, не препятствует ни война, ни когда-то ковидный карантин, ни другие невзгоды. Все потому, что спуску им не дает тренер по фитнесу — Лиани Таран также уже 80. “Бабушки, которые сидят на скамейках и все приглашают меня посидеть, мне некогда сидеть, не хватает времени. Я успеваю все сделать благодаря фитнесу. Не занимающиеся люди не имеют сил, они очень быстро устают. А у меня женщины после занятий еще говорят: еду еще на дачу”, — рассказывает тренер.

Прикарпатских женщин с фитнесом познакомила именно Лиана Кирилловна еще в далеком 84-м... Тогда в мире были популярны комплексы упражнений американской актрисы Джейн Фонда. Учить модному спорту тогда начали и советских женщин. Из Ивано-Франковска на учебу делегировали Лиану Таран – художественная гимнастка, тогда она преподавала хореографию в техникуме физкультуры.

Единственная тренер по "физкультуре по-американски" на целую область, к ней на занятия без преувеличения очереди стояли. "У меня даже конкурс был на свободные места", — вспоминает женщина.

Ольга Мамчич – одна из первых ее учениц, регулярно занимается уже 38 лет и именно спорт советует вместо уколов красоты... "Оно помогает нам жить, работать", — говорит она.

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