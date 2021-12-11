Единственная на всю Харьковскую область водитель скорой: как работает женщина в мужском коллективе

Единственная на всю Харьковскую область водитель скорой: как работает женщина в мужском коллективе

Женщина десять лет трудилась в службе доставки.

Единственная на всю Харьковскую область водитель "скорой". По специальности она бухгалтер, но более десяти лет Светлана Андрющенко доставляла грузы в разные уголки Украины. Два месяца назад пересела за руль неотложной помощи.

Как женщину приняли в мужском коллективе, рассказали 11 декабря в сюжете ТСН.19:30.

На часах около 08:00. Светлана заступает на смену. Несколько минут она уже в красной форме. Затем сразу несется к автомобилю. Вождение Светлана научилась еще в школе. За рулем уже 13 лет. Сначала работала в службе доставки, а последние полгода – дальнобойщицей. Вспоминает, что рейсы до тысячи километров были.

На скорую пересела два месяца назад. Благодаря дочери, которая здесь работает фельдшер. Теперь за рулем Светлана находится по 12 часов в сутки, а еще помогает бригаде. К примеру, скачать носилки с пациентом. "Я маленькая, но я достаточно сильная. Я занимаюсь тяжелой атлетикой", – рассказывает Светлана Андрющенко.

Когда ее бригада получает вызов, то на собрание есть только считанные минуты. На дороге женщина умело маневрирует. Впрочем, иногда говорит: приходится пробиваться через поток не уступающих дорогой авто, а также преодолевать парковочный хаос во дворах.

Как работает единственная во всей Харьковской области водительша "скорой" | Новости Украины

Признается, что дорога напряжена. Ведь речь идет о человеческих жизни. "Прошлой смены мы привезли ребенка маленького. Так ко мне подошел папа и попросил пожать руку. Он был и удивлен. Ему понравилось, как мы быстро доехали", — вспоминает водитель. К мужчине, которому стало плохо с сердцем, семь километров в час пик одолела за шесть минут.

Светлана – единственная женщина среди 600 водителей скорой в Харьковской области. "Нужно и выдерживать и физическую, и психоэмоциональную нагрузку. Это всегда считалось прерогативой мужчин", — рассказал директор Харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. Светлана, эти стереотипы ломает, говорят коллеги.

Теперь с дочкой Светлана видится реже. Хотя и трудятся на одной подстанции. Поэтому хотели бы поработать в одной бригаде.