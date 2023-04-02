Единственная на всю Украину собака-водолаз: спасатели разглядели в овчарке из приюта особые способности

На службе в ГСЧС насчитывается семьдесят два четырехлапых работника, но Найда такая одна.
На службе черкасских спасателей появилась собака-водолаз. Трехлетнюю овчарку Найду подобрали в приюте, хотела, чтобы охраняла территорию, но естественные способности и слава других служебных собак заставила Найду перепрофилироваться, говорится в ТСН.
Найда на барахтающегося в воде человека реагирует сразу и бросается к нему. “Мы бросаем спасательный круг к пострадавшему и собака скачет в воду, цепляет круг и вытаскивает на берег. Собака это гораздо быстрее сделает, чем человек. Ей не тяжело, ей тоже это интересно”, — объясняют спасатели.
Тренировку в реальных условиях спасатели приступили заранее, к пляжному сезону Найда должна быть в форме. Сначала не очень хотела тренироваться, потому что за зиму тоже набрала лишнего, но размявшись, даже не очень высокая температура воды ее не могла остановить.
Тем, что удалось Найди за год тренировки, не каждый амбициозный карьерист может похвастаться. Собаку из приюта брали просто для охраны территории, но водолазы заметили и другие способности. Так пес и пошел на повышение.
На службе в ГСЧС насчитывается семьдесят два четырехлапых работника. Большинство это поисково-спасательные собаки, часть – помогает саперам, а вот водолазом может похвастаться только черкасское подразделение.
Впереди у Найди не только совершенствование навыков, но и овладение новыми. Треть территории Украины заминирована, поэтому спасателям пришлось овладевать азами пиротехники. Найда же должна стать надежной помощницей водолазам. “Так как водолазы перепрофилируются, то и Найду будем перепрофилировать. Перед нами сейчас задача разминирования не только суши, но воды, новые времена, новые вызовы. Водолазам приходится переучиться на пиротехников, чтобы разминировать акватории рек, акватории морей, они все у нас будут проходить обучение”, — говорят в ГСЧС.
Напомним, что сегодня, 2 апреля, профессиональный праздник отмечают кинологи министерства внутренних дел. Они обучают собак на уровне с военными нести службу на блок-постах, обнаруживать опасные боеприпасы и оружие, а также помогать спасать людей из-под завалов. За год великой войны кинологи Нацполиции вместе с четырехлапыми более двух тысяч раз выезжали на разминирование и обнаружили около трех тысяч взрывных предметов, а также около двух тысяч единиц огнестрельного оружия.
Читайте также:
В сожженном россиянами селе на Херсонщине ставят модульные домики от шведов, но жители жалуются на качество
В Берлине украинцы уже могут получить паспорт и права, но не хватает украинского Интернета
из-за войны у самого известного кота-блогера из Харькова Степана пошатнулось здоровье, но появилась любимая