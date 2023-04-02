Единственная на всю Украину собака-водолаз: спасатели разглядели в овчарке из приюта особые способности

На службе в ГСЧС насчитывается семьдесят два четырехлапых работника, но Найда такая одна.

На службе черкасских спасателей появилась собака-водолаз. Трехлетнюю овчарку Найду подобрали в приюте, хотела, чтобы охраняла территорию, но естественные способности и слава других служебных собак заставила Найду перепрофилироваться, говорится в ТСН.

Найда на барахтающегося в воде человека реагирует сразу и бросается к нему. “Мы бросаем спасательный круг к пострадавшему и собака скачет в воду, цепляет круг и вытаскивает на берег. Собака это гораздо быстрее сделает, чем человек. Ей не тяжело, ей тоже это интересно”, — объясняют спасатели.

Тренировку в реальных условиях спасатели приступили заранее, к пляжному сезону Найда должна быть в форме. Сначала не очень хотела тренироваться, потому что за зиму тоже набрала лишнего, но размявшись, даже не очень высокая температура воды ее не могла остановить.

Также читайте В Бородянке к годовщине освобождения города создали скульптуру из знаменитого фото: девочка растерялась от славы

Тем, что удалось Найди за год тренировки, не каждый амбициозный карьерист может похвастаться. Собаку из приюта брали просто для охраны территории, но водолазы заметили и другие способности. Так пес и пошел на повышение.

На службе в ГСЧС насчитывается семьдесят два четырехлапых работника. Большинство это поисково-спасательные собаки, часть – помогает саперам, а вот водолазом может похвастаться только черкасское подразделение.

Впереди у Найди не только совершенствование навыков, но и овладение новыми. Треть территории Украины заминирована, поэтому спасателям пришлось овладевать азами пиротехники. Найда же должна стать надежной помощницей водолазам. “Так как водолазы перепрофилируются, то и Найду будем перепрофилировать. Перед нами сейчас задача разминирования не только суши, но воды, новые времена, новые вызовы. Водолазам приходится переучиться на пиротехников, чтобы разминировать акватории рек, акватории морей, они все у нас будут проходить обучение”, — говорят в ГСЧС.

Напомним, что сегодня, 2 апреля, профессиональный праздник отмечают кинологи министерства внутренних дел. Они обучают собак на уровне с военными нести службу на блок-постах, обнаруживать опасные боеприпасы и оружие, а также помогать спасать людей из-под завалов. За год великой войны кинологи Нацполиции вместе с четырехлапыми более двух тысяч раз выезжали на разминирование и обнаружили около трех тысяч взрывных предметов, а также около двух тысяч единиц огнестрельного оружия.

Читайте также:

В сожженном россиянами селе на Херсонщине ставят модульные домики от шведов, но жители жалуются на качество

В Берлине украинцы уже могут получить паспорт и права, но не хватает украинского Интернета

из-за войны у самого известного кота-блогера из Харькова Степана пошатнулось здоровье, но появилась любимая