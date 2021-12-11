Единственная в Украине не сделала ни одной ошибки: как волынянка Галина Шура безупречно написала радиодиктант

Учительница планирует писать диктант и в следующем году. Правда, волнуется, чтобы к тому времени школу, где учится чуть больше полсотни детей, не закрыли.
Волынянка Галина Шура – единственная в Украине, кто безошибочно написал радиодиктант национального единства. Именно в ее работе среди почти 15 тысяч текстов не было ни одной ошибки.
Живет победительница в селе Комарово вблизи Беларуси. Работает учительницей украинского языка в местной школе и, как выяснилось, уже не в первый раз побеждает, говорится 10 декабря в сюжете ТСН 19:30.
Галина Серапионовна писала радиодиктант в школе, когда у нее было окно между уроками. Сначала даже сомневалась, отправлять ли текст. Говорит, несколько раз его перечитывала и редактировала. О том, что не сделала ни одной ошибки, женщина узнала от коллег.
"Я еще в школе сидела, немного думала, потом пошла домой, обдумала еще некоторые места, потому что сомневалась, вместе или отдельно", — поделилась победительница и добавила, что радиодиктанты пишет почти каждый год, однако не всегда их отправляет. Раньше, вспоминает, даже соперничала с мамой-библиотекарем.
Четыре года назад Галина Серапионовна была одной из тех, кто написал текст только с одной ошибкой. На этот раз, рассказывает, очень готовилась, в частности слушала интервью Андруховича, чтобы хорошо изучить его произношение и стиль. "Я понимала, что он необычное произведение напишет", — заметила она.
Галина Шура преподает в школе украинский язык более 35 лет. Говорит, больше всего ранит ее душу то, что дети ленятся учиться и мало читают. Рецепт написания безупречного диктанта у учительницы прост: "читать больше литературы".
Ученики обещают присоединиться к диктанту уже в следующем году, а пока тренируются в школе и радуются успехам своей уже известной учительницы. "Я не поверила, а потом была в шоке, что все-таки на всю Украину одна-единственная", – рассказывает ученица школы Лидия Лукьянюк.
Рады успехом Галины и коллеги. Уже даже переживают, чтобы ее не переманили в другую школу. "Не отпустим, однозначно", — уверяет директор школы Валентина Осийчук.
Галина планирует писать диктант и в следующем году. Правда, волнуется вместе с коллегами, чтобы к тому времени их школу, где учатся чуть больше полсотни детей, не закрыли.
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