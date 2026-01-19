Пани Алла / © ТСН

Алла оставалась единственной жительницей маленького села Новокриворожье на Донетчине, которое почти полностью разрушил враг. Когда соседи выехали, к ее двору прибились брошенные собаки и коты. Несмотря на полуразрушенный дом, женщина категорически отказывалась эвакуироваться без своих подопечных.

Как удалось спасти целую «четвероногую когорту» — видела корреспондент ТСН Анастасия Неверная.

Новая жизнь на Днепропетровщине

Домик в небольшом селе на Днепропетровщине стал новым пристанищем для Аллы и почти 30-ти спасенных ею животных. Теперь здесь не утихает лай и мурлыканье, а хозяйка находит крошку внимания для каждого.

Алла, переселенка из Донецкой области: «Вот красивое, с полосочкой, малюсенькое совсем было… Все хорошие, я всех вас люблю! Если бы я их бросила? Приехала бы я сюда — наверное, не выжила бы, у меня бы душа разорвалась».

На теплой кухне рядом с печкой теперь чувствуют себя хозяевами коты. Женщина с улыбкой рассказывает о своих «хвостатых переселенцах»: «Вот бригада — продолжение. Те из старшей партии, а эти — из меньшей. Сегодня как уложились все восемь штук, аж мне интересно было!»

Жизнь в пустом селе

До эвакуации Алла жила в Новокриворожье под постоянными обстрелами. Когда люди покидали дом, животные шли к ней, потому что знали — здесь не прогонят и накормят.

Алла: «Ходили ко мне все собаки, я их приучала, кормила всех. Варила каши, зажаривала — добавляла им то смалец, то масло с луком пережарю, в кашу добавлю… Ну жаль мне их».

Спецоперация по спасению

Выезжать без своих друзей женщина наотрез отказывалась. Поэтому волонтер Денис Христов вместе с командой взялись за невозможное: найти жилье для такой большой семьи. В конце концов, провели настоящую спецоперацию с участием ГСЧС.

Волонтеры и спасатели грузили в клетки не только собак и кошек, но и всех кур и уток, которых вырастила Алла. Все хозяйство удалось вывезти в один день.

Денис Христов, волонтер: «Доставили мы тетю Аллу в ее домик. Я благодарю всех, кто присоединился к этому делу!»

Эта история — доказательство того, что даже в самые сложные времена важно оставаться человеком. Впереди у Аллы и ее подопечных много хлопот по обустройству, но главное — они теперь в безопасности и вместе.

