Единственное отделение детской онкологии в Кировоградской области оказалось под угрозой закрытия: какая причина

Получит ли финансирование на следующий год детская онкология в Кропивницком, станет известно уже в октябре.

В Кропивницком родители онкобольных детей и врачи-гематологи заявляют, что единственное в области отделение для детей со злокачественными опухолями — под угрозой закрытия. Утверждают — выполнить требования Национальной службы здоровья на следующий год — совершенно нереально. В столице же утверждение местных медиков — опровергают.

Действительно ли ситуация критическая — 27 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

У 7-летней Лилии рак крови. Девочка тяжело переносит курс химиотерапии.

"Мы здесь находимся 7 месяцев. И мы еще не закончили третий протокол лечения из-за того, что у нас возникли осложнения. Мы еще будем лежать и лежать", — делится мама Лилии Татьяна Подолич.

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В соседней палате — больная с опухолью мозга 17-летняя Вика. Она уже 8 лет живет в больнице. За свое спасение благодарна врачу.

Новость о том, что в следующем году отделения могут закрыть, шокировала родителей маленьких пациентов.

"В таком состоянии детей доставить в Киев, Черкассы — это очень трудно и сложно ... Просто мы их не довезем туда ...", — говорит мама онкобольной Ольга Горбатюк.

И хотя это отделение называется гематологическим, на самом деле здесь лечатся дети не только с болезнями крови, а все онкологические пациенты в возрасте до 18 лет со всей Кировоградской области.

В отделении 25 коек и они не бывают пустыми, говорят врачи.

"На учете в нашей области около 150, плюс-минус, детей с онкологической патологией. Ежегодно добавляется около 40 новых детей. Востребованность нашего отделения очень велика. Как правило, мы загружены полностью", — отмечает заведующая гематологическим отделением Наталья Капелюшная.

Для того, чтобы и дальше лечить онкобольных детей, областная детская больница должна получить деньги от Национальной службы здоровья. А взамен выполнить определенные требования, которые в следующем году служба планирует существенно усложнить. В частности речь идет о закупке медоборудования на миллионы гривен. Эти требования возмущают главного врача.

"Мы не понимаем, по каким правилам она (Национальная служба здоровья — Ред.) играет с нами! Было законтрактовано одно и они каждый месяц какие-то новые требования выдвигают. Они от нас требуют, чтобы со следующего года мы имели свой аппарат СКТ-МРТ ", — возмущается главный врач Кировоградской областной больницы Василий Хорощак.

Это по меньшей мере 25 миллионов гривен и областная власть, которая готова поддержать больницу, в конце финансового года вряд ли найдет эти средства.

"Даже, если действительно будут средства, то томограф мы не закупим за 3 месяца, ведь это определенная процедура. Но я еще раз подчеркиваю, что у нас дети получают это обследование дорогостоящее по договору между учреждениями, выигравшими тендер и мы это обеспечиваем", — отмечает и.о. начальника управления здравоохранения Кировоградской областной государственной администрации Наталья Горбенко.

В Национальной службе здоровья претензии главного врача опровергают.

Новости Украины: могут ли закрыть единственное детское онкоотделение в Кировоградской области

"Это утверждение не соответствует действительности. Мы не меняем требования в течение года на указанный пакет и у нас в требованиях — и на этот год, и на следующий — возможен договор подряда на оказание этих услуг", — говорит заместитель председателя Национальной службы здоровья Татьяна Бойко.

К тому же новые требования еще проходят экспертное обсуждение и, вполне возможно, окончательный вариант устроит и провинциальные больницы. Поэтому, получит ли финансирование на следующий год детская онкология в Кропивницком, станет известно уже в октябре.

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