Зоопарк «XII Месяцев»

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Зоопарк «XII Месяцев» в Демидове под Киевом, переживший полуторамесячную российскую оккупацию, в этом году празднует свой десятый день рождения и приглашает посетителей к открытию сезона 17-18 мая.

Владелец зоопарка Михаил Пинчук в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что детей и взрослых, кроме животных, ждут активности, ярмарка, мастер-классы, подарки и розыгрыши.

Гости смогут увидеть более 200 животных со всей планеты, собственноручно покормить африканских жирафов и единственного в Украине носорога Арчибальда.

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История зоопарка «XII Месяцев»

Крупнейший частный зоопарк в Украине XII Месяцев появился в 2015 году. Его площадь — 16 гектаров. На территории расположен сказочный замок, озеро с фонтаном, обитает стая розовых фламинго и большая семья животных, птиц и рыб.

За 10 лет работы зоопарк посетили более полумиллиона гостей. Парк открыт 365 дней в году, в том числе по праздникам.

Фото: зоопарк «XII Месяцев»

В 2022 году зоопарк пережил полуторамесячную российскую оккупацию и был отрезан от электричества, путей подвоза пищи для животных. Но благодаря усилиям команды животные спасены, а парк продолжил свою работу.

Фото: зоопарк «XII Месяцев»

Что посмотреть в зоопарке

Команда зоопарка состоит из более 40 специалистов — зоологов, зоотехников и ветеринаров. Семейство зоопарка насчитывает более 200 животных около 100 видов.

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«Это и единственный в Украине носорог, и семья жирафов, семья белых верблюдов, которых в начале войны в 2014 году перевезли из Донетчины, бегемот Хипполит, шимпанзе Джон и белый тигр Шерхан, которых спасли из цирка, два орангутанга Йося и Магда, три орангутанга Тебе и Куба, целая стая серых, белых, черных и даже красных волков, 40 обезьян из Южной Америки и Африки, шесть разноцветных альпак, еноты, капибара Бобби и многие другие животные, птицы и рыбы», — рассказывают в зоопарке.

Фото: зоопарк «XII Месяцев»

Зоопарк не является контактным, но команда предлагает безопасный способ близкого живого общения с животными. Гости могут собственноручно, но под наблюдением персонала, покормить животных кормом из их ежедневного сбалансированного рациона. Отдельно на территории зоопарка обустроена зона, где дети могут погладить коз, минипигов, пони и осла.

Фото: зоопарк «XII Месяцев»

Для детей работают игровые зоны и зона батутов, размещены скульптуры животных и сказочных героев. А для взрослых — ресторан, водный бар в бассейне и шатер-гриль.

Сколько стоит билет

Стоимость билетов 2025 составляет 300 грн для детей и 450 грн для взрослых, специальная цена для военных — 300 грн. Все средства, полученные от билетов идут на содержание животных.

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Как добраться

Парк открыт ежедневно с 10 до 19 вечера. До него можно добраться как на автомобиле, так и на автобусе №355 от метро Героев Днепра.

Адрес: Киевская обл., с. Демидов, ул. Вербовая, 79

Ссылки на Google Map: https://maps.app.goo.gl/CrW1ht3v9SkoRA7K7

Фото: зоопарк «XII Месяцев»

Ранее мы писали о том, что зоопарк «XII Месяцев» в Демидове на Киевщине оказался в затруднительном положении. Главный источник их поступлений — от посетителей, которых не в сезон катастрофически мало.