Единственный в Украине военный госпиталь для животных работает в Хмельницком

Больше всего пострадавших от контузий, ведь служебные собаки очень уязвимы к взрывам, говорят ветеринары.

В Хмельницком бывшую районную ветеринарку превратили в больницу для помощи служебным собакам и животным из прифронтовых зон. За время работы спасли уже тысячи животных, говорится в ТСН.

Трехлетняя собака Рика до контузии охраняла военную часть в Хмельницком. После атаки "Шахедов" панически боится автомобилей, громких звуков и даже людей. "Ударной волной немного коснулось, после взрыва и потом она еще забеременела, нужна была ветеринарная помощь", – говорит хозяин.

Теперь Рика вместе еще с восемью военными овчарками на реабилитации в военном госпитале для животных – это первое такое заведение в Украине. Раньше это была обычная ветеринарная больница, которую главный врач Кирилл Чумаков решил перепрофилировать вскоре после начала войны. "Стало больше контузий, ожогов, оскольчатых ранений", — говорит он.

Сейчас стационар госпиталя полон. Больше всего пострадавших от контузий, ведь служебные собаки очень уязвимы к взрывам, говорят ветеринары. Таким нужно лечить психику, поэтому рядом с врачами работают военные кинологи. Многие здешние пациенты получили ранения во время обстрелов. Иногда, рассказывают ветеринары, операции приходилось делать прямо под пулями.

Вспоминают случаи Киевской области, куда в начале полномасштабного вторжения ветеринары поехали спасать животных. Признаются, то, что делали россияне, просто шокировало. “Я разгребал эту конюшню, двести лошадей живыми сожгли. Это Ворзель. Страусину ферму также расстреляли, а гостомельский реабилитационный центр перестреляли водоплавающую птицу, краснокнижных животных, перебили приматов, пони. Сюда слово люди нельзя вставлять. Не тот биологический вид”, – говорит Кирилл.

После подрыва Каховской ГЭС ветеринары ежедневно ездят на Херсонщину. Большинство тамошних пациентов после выздоровления уже нашли новых хозяев, сейчас в госпитале остался только один кот, несколько аистов и дворовый пес.

Многие пациенты госпиталя прошли сквозь огонь и воду, но самые страшные следы остались у них после встреч с оккупантами. "Хозяев поставили сбоку, автомат приставили и не двигайтесь. При хозяевах начинают животное резать, просто истязать животное, это страшно. Животное как может верить в людей, если они такое творят”, — говорит ветеринар.

Лечат в госпитале не только служебных собак, помогают также питомцам переселенцев и домашним животным. Рук и рвение хватит на всех, уверяют работники заведения. Но мечтают о временах, когда госпиталь снова превратится в обычную ветеринарную клинику.

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