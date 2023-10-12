Единый реестр военнообязанных уже работает: адвокат объяснил, какие данные туда попадают

В Украине заработал единый электронный реестр военнообязанных и призывников, содержащий информацию о каждом военнообязанном гражданине. Он заполнен уже на 90%.

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что в реестре есть данные о месте жительства, образовании, информация из налоговой и прочее.

“Практически вся информация, которая есть в “Деія”, есть в этом реестре тоже. Ну и также информация о здоровье, вакцинации и так далее. То есть фактически это создан такой единый электронный реестр, в который поместили всю информацию о гражданах Украины”, – рассказал адвокат.

Если военнообязанный, например, приобрел автомобиль или встал на учет в центр занятости – эта информация также, вероятно, попадет в единый реестр. Однако, по его словам, точно неизвестно, как ее будут туда интегрировать.

"Что касается Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, конечно, эта информация им ничем не поможет. Я думаю, что цель этого реестра совсем в другом, создание такой "мегабазы" с информацией на каждого гражданина Украины. Зачем это – мы можем только предполагать. Объективно эта информация для военного учета абсолютно не нужна. И примеров таких “мегареестров” ни в одной стране нет, кроме Украины”, – говорит Ростислав Кравец.

Адвокат считает, что с помощью такого реестра стало возможным отслеживать деятельность и местонахождение военнообязанных. Ведь держатели реестра, Министерство обороны, ТЦК СП и другие могут получать информацию от миграционной службы относительно любых регистраций лица.

“Пока функции передачи повесток в реестре нет. Аналогичная система есть в Российской Федерации, “Госуслуги” у них называется, через нее отправляют электронные повестки. Украинская система не устанавливается ни на какие мобильные устройства. А что касается сообщений через "Дія", это законодательством не урегулировано", – рассказал адвокат.

Для того чтобы отправлять электронные повестки, необходимо закрепить за каждым гражданином официальный электронный адрес и номер телефона, отмечает адвокат.

"Как в банках финансовый номер привязывают. Иначе это не имеет смысла. Но я считаю, что это будет достаточно сомнительным сообщением о вызове в ТЦК СП”, – говорит Ростислав Кравец.

Сейчас повестка считается врученной, если за документ собственноручно расписался тот, кому она выписана.

Ранее ТСН.ua писал все, что нужно знать об электронном реестре, какие данные будут в базе и смогут ли рассылать повестки онлайн.

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