Едкий дым на сотни метров: в Одессе в спальном районе сгорел магазин конфиската

Едкий дым на сотни метров: в Одессе в спальном районе сгорел магазин конфиската

Всю ночь одесситов беспокоил запах гари.

Ночной пожар в Одессе. Там в спальном районе горел магазин конфиската. Загорелось в отделе обуви. Огонь очень быстро начал распространяться одноэтажной постройкой.

Об этом говорится в сжюете ТСН.Ранок 16 августа.

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В воздух поднимался едкий дым из-за пластика, которым отделан магазин, а также и из-за обуви в магазине. Ведь все это сделано из кожзаменителей. Так жителям из окружающих домов пришлось всю ночь плотно закрывать окна, чтобы не отравиться продуктами горения.

Напомним, что в Днепре прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека. По словам очевидцев, погибли супруги. Недавно они якобы обращались в газовую службу с жалобой на утечку газа.

Новости Украины: ночью в спальном районе Одессы горел магазин конфиската

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