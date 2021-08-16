Едкий дым на сотни метров: в Одессе в спальном районе сгорел магазин конфиската

Всю ночь одесситов беспокоил запах гари.
Ночной пожар в Одессе. Там в спальном районе горел магазин конфиската. Загорелось в отделе обуви. Огонь очень быстро начал распространяться одноэтажной постройкой.
Об этом говорится в сжюете ТСН.Ранок 16 августа.
В воздух поднимался едкий дым из-за пластика, которым отделан магазин, а также и из-за обуви в магазине. Ведь все это сделано из кожзаменителей. Так жителям из окружающих домов пришлось всю ночь плотно закрывать окна, чтобы не отравиться продуктами горения.
Напомним, что в Днепре прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека. По словам очевидцев, погибли супруги. Недавно они якобы обращались в газовую службу с жалобой на утечку газа.