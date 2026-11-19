Украшенный грузовик

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На днях в Сети стало вирусным видео, на котором запечатлено, как по улицам Луцка едет грузовик ЗИЛ, украшенный большим количеством розовых шариков, мягкими игрушками и надписями: «Еду за доченьками».

Как выяснилось, 30-летний житель Луцка Петр Корнийчук ехал на грузовике, чтобы забрать из роддома свою жену — блогершу Алину Жук, которая родила двух девочек.

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Мужчина в Луцке едет в роддом

TSN.ua разыскал этого папу и пообщался с ним.

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«Забрать жену с дочками именно так — это была моя мечта, это правда. Сколько времени у меня есть этот ЗИЛ, столько времени я лелеял эту мечту. Домой мои дети ехали в другой комфортабельной машине, а я — в ЗИЛе», — рассказал нам Петр.

Грузовик на трассе / © ТСН

Но продолжил: «Честно говоря, жена знала о моих планах насчет грузовика. Я говорил об этом много лет назад. Мечтал об этом более 5 лет. Мы очень долго планировали завести детей. То останавливала мысль о войне, то проживание в съемных квартирах. Сейчас мы переехали в свой дом. Мне понравилось, что в соцсетях было минимум хейта по этому поводу. Как известно, когда делается что-то такого масштаба, бывает много хейта, но в этом случае — минимум. Каждый человек, который видел меня на грузовике, встречал с улыбкой».

По его словам, необычный груз, с которым он ехал встречать своих первых детей в жизни, состоял из воздушных шариков, бантов разных размеров и больших плюшевых медведей.

Грузовик в Луцке / © ТСН

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