Едут во Львов, Киев и на Буковель: в Украину прибывают богатые туристы из Саудовской Аравии с особыми требованиями

Туристы жалуются на дороги, медицину и сервис в отелях.

Безвиз и прямые рейсы. В Украину массово едут туристы из Саудовской Аравии. С начала лета прибыло уже почти 30 тыс. путешественников из этой страны. И это уже больше чем за весь 2019 год. Приезжают они в среднем на неделю и денег на отдых не жалеют.

Об этом 21 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Гадир не понимает ни украинского, ни английского, мы — арабского. Найти общий язык нам помогает телефонный переводчик.



"Все замечательно. Львов очень красивый. Мы здесь остаемся на шесть недель, а затем планируем еще в Буковель", — говорит туристка.



Девушка прилетела во Львов из Саудовской Аравии. Таких туристов в Украину с начала лета насчитали уже почти 30 000. Саудовцы — путешественники щедры. За неделю тратят около трех тысяч долларов. Но вместе с тем они еще и очень требовательны.



"Достаточно состоятельные люди. Они приезжают с очень большими чемоданами, им очень важно, чтобы было комфортно передвигаться по этажам, лифт очень важен", — говорит менеджер отеля Оля Дзедзик.

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Для саудовских арабов Украина сейчас тренд.



"Это, наверное, первый раз, когда в Украину именно едут из определенной страны такие большие потоки туристов в постковидний период. Мы начинаем возвращаться к объемам 2019 гораздо быстрее, чем, например европейские страны", — говорит председатель Государственного агентства по развитию туризма в Украине Марьяна Олеськив.



И причин несколько. Год назад президент Зеленский подписал указ о безвизе для стран арабского залива. Месяц назад саудовский лоукост "Флайнас" запустил ежедневные прямые рейсы в Киев. А через неделю — начал летать и во Львов.



"Наша авиакомпания вместе с Украиной провела большую работу. Шесть месяцев назад мы начали продвигать рекламу в Саудовской Аравии и мы приглашали многих блогеров в Украину", — говорит генеральный директор авиакомпании Абдулазиз Джамин Альшаммари.



Природа, зелень и умеренный климат — то, что их больше всего привлекает в Украине. После 45 градусов в Саудовской Аравии, даже наши +33 — для саудовцев вполне комфортные. Сегодня восемнадцатый день Мухамида в Украине. Хвастается, что даже успел увидеть дождь. Правда, только один раз.



"Такая погода как сейчас напоминает мне зиму в Саудовской Аравии", — говорит турист.



Вместе с женой они приехали в свадебное путешествие. Говорит, что все нравится. Вот только поесть почти ничего. Еду-халяль мало какие из ресторанов могут ему предложить.



Кроме еды, саудовцы в соцсетях жалуются на дороги, медицину и сервис в отелях. Быстрее под нового туриста подстраиваются рестораны. Сейчас в Буковеле 85 процентов отдыхающих — это арабы. Здесь для них уже и меню на арабской перевели и новые блюда подготовили. И что это таки халяль — говорит даже сертификат.

"Мы делаем специальное меню, специальные блюда, специальные сети. Мы очень надеемся на то, что наши гости будут довольны Украиной и вернутся к нам снова", — говорит директор по развитию гостиничного комплекса Валерий Поляков.



Туристам такое гостеприимство нравится.



По предварительным подсчетам, туристы с арабского залива уже оставили в Украине от 30 до 50 млн долларов. До конца сезона ожидают еще около пятидесяти тысяч путешественников. Более Украина пока принять и не готова, говорят в Государственном агентстве по развитию туризма. Нам сначала этих надо встретить как следует. Потому арабские туристы — это своеобразный джекпот для нашей страны. И его очень важно не потерять.

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