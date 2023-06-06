Едва держалась на ногах: женщина напилась и гуляла по Киеву с малолетним сыном (видео)

Полицейские уже составили на горе-матерь два админпротокола, семью обещают проверить.

В Киеве разгорелся скандал из-за женщины, которая гуляла нетрезвой по улице вместе с маленьким сыном. Горе-матерь заметили на улице с пакетом в руках. Она была настолько пьяна, что едва держалась на ногах. Рядом с женщиной шел маленький мальчик.

В какой момент женщина не устояла на ногах и упала на тротуар.

Видео "прогулки" нетрезвой женщины обнародовали пользователи социальных сетей. Очевидцы говорят, что женщина "бродила" по двум районам левого берега. Видео сразу заметили столичные полицейские и быстро разыскали любительницу хмельных напитков.

Как рассказали сайту ТСН.ua правоохранители, событие произошло сегодня в Днепровском районе столицы.

"Ювенальные полицейские Днепровского управления полиции по информации сотрудников Муниципальной варты быстро обнаружили мать с ребенком. На женщину полицейские составили 2 административных протокола: по статье 184 - неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей, а также по статье 178 - появление в общественных местах в пьяном виде Кодекса Украины об административных правонарушениях", — рассказали в полиции Киева.

В Киеве горе-мать гуляла пьяная с малолетним сыном

Там добавляют, что мальчик передан отцу. Кроме того, правоохранители передали информацию о семье службе по делам семьи для дальнейшей проверки семьи.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал историю об Анне Подвербной — дочери старейшей матери Украины, которая хочет попробовать нормальную жизнь.

Читайте также:

"Развелось вас здесь": в Ровно водитель маршрутки нагрубил матери погибшего Героя

В присутствии детей занимались сексом, а горе-матери всего 29 лет: подробности семейного ужаса в Броварах

Мать и отчим насиловали 12-летнюю дочь и снимали это на видео: подробности семейного ада в Закарпатье