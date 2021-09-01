Едва ли не все президенты во время протокольных встреч имели казусы — ТСН вспомнила самые яркие

Больше всего славился конфузами Виктор Янукович.

Встречи на высоком уровне всегда тщательно готовятся — над ними работают команды дипломатов, протокольные службы, охрана и даже повара. К каждому шагу и жеста президентов приковано внимание десятков, а иногда сотен камер. ТСН сделала подборку различных казусов, которые немного сбили пафос официальных встреч и продемонстрировали, как даже скованные протоколом президенты могут довольно неожиданно проявить себя.

Разнообразные приключения мистическим образом буквально преследовали Виктора Януковича. Еще не успели забыться двери, которые закрылись перед ним в день инаугурации, как Януковича атаковал совершенно неожиданный предмет — траурный венок, который он вместе с российским президентом Медведевым возлагал на Могиле Неизвестного солдата.

Был порывистый ветер, но с креплений сорвался лишь венок Януковича. Медведев же только немного промок под дождем.

Но не только коварные предметы ставили Януковича в неудобное положение. Он буквально притягивал конфузы. Его тогдашний переводчик вспоминает, как замерла Украинская делегация на экономическом форуме в Давосе, когда Янукович сымпровизировал, неуместно вспомнив красоту украинских женщин. Переводчики смягчили неудачный выражение. Однако украинцы краснели от стыда.

«Он начал приглашать всех приезжать в Украину, рассказывая, что приезжайте, у нас красиво, у нас девушки скоро начнут раздеваться», — рассказывает переводчик нескольких президентов Украины Вадим Кастелли.

Янукович в Давосе не смог прочитать лозунг Украины

«Его переводили двое моих коллег, которые сидели в кабине. И поскольку побледнели, кто, собственно, слышал. Я быстренько надел наушник, чтобы послушать, как же коллега переводит. Коллега перевел обтекаемо. И в результате президент не прозвучал не столь некорректно, как на самом деле он прозвучал», — добавляет переводчик.

Хватало дипломатам хлопот и с президентом Ющенко. Он надолго опаздывал на встречи, ломал программу визитов неожиданными приглашениями к себе домой и нередко отклонялся от предмета разговора, углубляясь в посторонние темы. На некоторые встречи Ющенко не появлялся вообще. Президентский переводчик Вадим Кастелли вспоминает, как был шокирован высокий посланник НАТО, когда вместо Ющенко на встречу пришел председатель его Администрации.

«Приехал, зашел, сел, а президента нет, нет и нет. Наконец пришел не президент, пришел глава Администрации президента - Балога, сел. И очевидно, у него тоже было мало времени. Потому что после вступительных слов он сказал: «Да, не о чем говорить! Чтобы ПДЧ было завтра»! Встал и пошел», — вспоминает Вадим Кастелли.

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Казусы не раз случались и с президентом Порошенко. В Минске во время длительных и напряженных переговоров с Путиным при посредничестве руководителей Германии и Франции, когда Порошенко наконец покидает дворец, русская пропагандистка Скабеева пытается подскочить к нему с вопросом. Но белорусские спецслужбы срабатывают мгновенно. Скабеева попадает в крепкие объятия охранника.

Путин на те переговоры опоздал, как и на все остальные. Это его фирменный стиль, и он не имеет ничего общего с неорганизованностью. Заставить ждать себя — для него значит доминировать. На встречу с президентом США Трампом он прилетел на 40 минут позже. Однако Трамп, зная об этом, задержался на завтраке с другим гостем и в конце концов ждал его уже Путин.

«Есть такое золотое правило в переговорах — наиболее влиятельная позиция принадлежит тому оппоненту, который менее всего заинтересован в переговорах. Если я демонстрирую, что я могу обойтись без этого, то все остальные должны меня уговорить. И в этом случае Путин, который опаздывает, он инструментально давит на своих оппонентов», — говорит эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

Пытаясь доминировать, Трамп также часто вел себя не вежливо. Он грубо оттолкнул премьера Черногории на саммите НАТО, чтобы оказаться впереди. Нередко оскорблял руководителей других государств своими резкими «твитами».

Французский президент Макрона за один такой «твит» отомстил Трампу по-французски изящно. Во время встречи он, якобы проявляя симпатию, игриво пощупал Трампа колена. Эксперт по невербальных коммуникаций Валентин Ким много лет изучает мельчайшие детали в общении политиков, которые часто говорят больше официальные выступления. Говорит, очень часто такие случайности — совсем не случайны.

«Сейчас для политика очень важно, чтобы люди в прайм-тайм смотрели новости о нем, а не какой-то сериал. Политика стала публичной, и она вошла в плоскость, в которой у нее есть другие конкуренты — развлекательные продукты и поэтому политика должна быть развлекательной. Хайп, какие досадные случаи, какие-то смешные ситуации, они создают политикам возможность заинтересовать избирателей собой», — убеждает эксперт.

Встреча Зеленского с Трампом происходила на фоне скандала, связанного с давлением, которое якобы оказывал на украинского коллегу американский президент, желая насолить своему конкуренту на выборах — Байдену. Тогда оба политика возражали: мол давления не было. А Трамп пошутил, что они с Зеленским сделали друг друга знаменитыми.

Новости мира: подборка казусов, которые сбили пафос важных официальных встреч президентов

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