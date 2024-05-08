Едва не погибла от авиабомбы России, но прославляет Путина: история Марианны Вышемирской из Мариуполя

Российские пропагандисты уродуют трагическую историю города Мариуполь, чтобы оправдать свои зверства.

Ярким примером влияния пропаганды является то, как роженица из мариупольского роддома, которую едва не убила кремлевская авиабомба, теперь голосует за Путина и стала лицом российской пропаганды.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Штан.

Оккупанты сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе

За уничтожением российской авиацией города Мариуполь чуть ли не в прямом эфире наблюдал весь мир. Пиком эмоций стал роддом, куда попала авиабомба.

Роддом, куда попала российская авиабомба

Эти кадры с Марианной Вишемирской облетят передовицы едва ли не все иностранные СМИ. Россияне будут называть трагедию постановкой и фейком, акцентируя внимание именно на пострадавшей беременной, мол она бьюти- блогер и актриса.

Но через несколько месяцев после полной оккупации Мариуполя - пропагандисты посмотрят на молодую роженицу под совсем другим углом. Мариана Вышемирская станет российским медийным лицом оккупированного Мариуполя.

Вышемирская после оккупации Мариуполя

"Поэтому опять же образ человека, который ассоциировался с российскими зверствами во время войны, это для них очень такая выигрышная история, что они говорят, что смотрите, она теперь опять же все осознала и теперь вот она открыла, скажем так, определенную истину", - говорит политолог Петр Олещук.

Петр Олещук

После оккупации Мариуполя Вышемирская начала оправдывать россиян

Уже через несколько недель после оккупации Мариуполя - первое, что сделают российские пропагандисты запишут с ней интервью, в котором она выразит сомнения, кто стрелял по роддому. Эти сомнения они распространят на международную аудиторию, пригласив к Мариане в гости британскую службу новостей ВВС.

В начале публикации иностранные журналисты заметят: это интервью Мариана дает в оккупированном россиянами Донецке, во время разговора присутствует пророссийский блогер - он постоянно предостерегает, что запись - это психологическое давление на женщину.

Вышемирская рассказывает об "восстановлении Мариуполя"

Как Вышемирская оправдывает зверства окупантов и пытки украинцев

Впрочем, интервью достигнет главной пропагандистской цели - посеет сомнения. С тех пор Марьяна будет дублировать свой телеграмм еще и на английском языке. Вместо бьюти-советов, будет рассказывать о возрождении Мариуполя. Подобные интервью с ней выйдут даже на японском языке.

Далее молодая мама почему-то поедет в госпиталь Донецка брать интервью у пленных бойцов "Азова". Пропагандистский проект Мариана делала вместе с Еленой Березовской, скандальной псевдожурналисткой из близкого окружения Януковича. Но выйдут только два интервью - главный месседж которых "россияне якобы хорошо относятся к пленным".

И Мариана снова отправится описывать жизнь в Мариуполе, которая с каждой заметкой - все лучше.

Кроме всего, история Марьяны должна была хоть как-то компенсировать в информпространстве тот факт, что оккупантов не встречали в Мариуполе цветами, говорят эксперты.

Обстрел Мариуполя в начале 2022 года

Вышемирская прославляет кровавого диктатора Путина, из-за которого ее чуть не убили

Последние заявления Марианы Вышемирской вполне логичны для изобретенного пропагандой персонажа - вот она ставит подпись в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, потом уже идет голосовать, дальше - поздравляет с победой.

Всю эту идиллию, когда жертва так болеет за агрессора, испортит только полученный украинским кинорежиссером Оскар за фильм "20 дней в Мариуполе" - там тоже есть кадры из роддома.

Вышемирская прославляет Путина

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