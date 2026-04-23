«Еды не было по 17 дней»: жена воина ВСУ с передовой рассказала детали скандала

Украинские защитники продолжительное время оставались на боевых позициях без еды, сейчас ситуация решается / © ТСН

Стали известны подробности резонансной истории, случившейся на боевых позициях с украинскими бойцами и на которую уже отреагировали в Министерстве обороны.

На днях в соцсетях сразу несколько пользователей сообщили, что несколько бойцов 14 бригады, прикрепленных к 30 бригаде и находящихся на позициях, уже теряют сознание из-за отсутствия пищи и воды. Ряд пользователей соцсетей распространили фотографии этих истощенных военнослужащих, тысячи украинцев отреагировали на эту ситуацию и оставили в соцсетях разные по содержанию комментарии.

Один из активистов, Антон Гура, опубликовал обращение, которое было адресовано ему и в котором говорится, что якобы эти мужчины вынуждены есть дождевых червей.

Как оказалось, родственники из некоторых военнослужащих записали и выложили в Сети видеообращение с просьбой спасти этих мужчин.

Жена одного из этих военных, Анастасия С. в комментарии для ТСН.ua рассказала следующее: «Ребята пошли на позиции. Мой муж воюет с 26 февраля 2022 года, находится на позиции девятый месяц, другие — также по 9, 10, 12 месяцев».

Военнослужащие, длительно не имевшие пищи на передовой. Фото: соцсети

По словам Анастасии, у этих военных не было нормальной связи, в противном случае они могли бы систематически получать посылки от родных. Она добавляет, что проблемы с продуктами на позициях начались в декабре прошлого года.

«Когда военнослужащие заходили на позиции, весили более 80-90 кг, а сейчас их вес около 50. Они — не одни такие, с нами (родственниками этих военных — Ред.) связываются другие женщины. Выходит, что проблема намного масштабнее. Мой муж мне рассказывал, что, например, им скинули еду, после чего 15 дней еды нет. Затем сбрасывают снова, после чего еды нет 10 дней. Дольше всего без еды были 17 дней. По рациям их не слышали или не хотели слышать. Он говорит, что кричали, умоляли о том, что нет пищи, нет воды», — говорит женщина.

Кроме того, она приводит слова своего мужа, который удивлялся тому, что еда и вода доставлялись на худшую позицию. «Туда все доставлялась, а нам нет», — передает слова мужа Анастасия. В то же время она добавляет, что ребятам на позициях приходилось пить дождевую воду и есть снег, но информацию активистов о том, что военным якобы приходилось есть дождевых червей, она не подтверждает.

«Мужчины нам об этом не говорили. Каждый муж хочет, чтобы жена была спокойна», — говорит Анастасия.

При этом она уточняет и подчеркивает, что после того, как началась огласка, ситуация исправляется.

«Сейчас новый командир, комбриг. Он позвонил нам и сообщил, что ситуация решается. И она действительно разрешается. Муж написал мне, что сейчас поел столько, сколько не ел 8 месяцев. Это он написал сегодня (23 апреля). Предыдущий командир нам говорил, что всюду ездил и требовал сбросить ребятам еду, но не сбрасывали. Может, сейчас ищут крайнего. Ребята сейчас едят понемногу, у них высохли желудки, они не знают, будет ли у них завтра еда или нет. Я считаю, что такая ситуация нуждалась в огласке. Должна быть ротация, ребята нуждаются в лечении. Мы благодарны всем за огласку. Обращаются жены, мужья которых по 10 месяцев без связи», — говорит Анастасия.

Она уточняет, что с ее стороны были обращения в Министерство обороны.

Война в Украине: в Минобороны отметили, что решают ситуацию с едой на позициях

Непосредственно в самом ведомстве на днях отреагировали на ситуацию. Министерство обороны Украины на своей официальной странице в соцсети сообщило следующее: «На эту ситуацию обратили внимание соответствующие командующие. Командир 14-й бригады взял этот вопрос на контроль. Несмотря на усложненную логистику, они пытаются решить вопрос с обеспечением военнослужащих и их заменой. До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает достаточно критичной. Командование бригады и корпуса на связи с родными».