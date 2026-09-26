В оккупированных Россией Олешках царит голод / © ТСН

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Украинская сторона официально заявляет о первых подтвержденных случаях смерти от голода на оккупированной территории Олешковской громады и просит мировое сообщество немедленно обеспечить гуманитарный коридор, чтобы вывезти людей, изнемогших от голода и болезней.

О гуманитарной катастрофе в этом регионе было известно ещё в конце мая. Однако почему ситуация сейчас стала критической и почему каждый день имеет такое большое значение?

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Чем Олешки отличаются от других оккупированных Россией городов и сел — в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

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Последний килограмм гречки и хлеб на вес золота: как мужчина умер от голода и нехватки лекарств

О «голодном лете» в Олешках, которое не пережил её 65-летний отец, рассказывает Галина. Она не называет ни своей фамилии, ни имени отца, чтобы не навредить знакомым, которые до сих пор остаются в осажденном городе. В начале полномасштабного вторжения семья уехала с правобережья Херсонской области и сейчас находится за границей. Мужа уговаривали уехать, но он категорически отказывался покидать дом, построенный собственными руками.

«Когда он умер 30 августа, у него остался лишь один килограмм гречки и один килограмм макаронных изделий — больше ничего не было. Это он приберегал на зиму. Пока длилось лето, он ел помидоры, огурцы и дикорастущую траву — портулак (в народе — „толстушка“), которую мариновал или крошил в салат», — рассказывает Галина.

Отец постоянно жаловался в разговорах на хроническое недоедание. Весной ему удалось посадить немного овощей, но вырастить что-либо без регулярного полива на засушливом юге практически невозможно.

«Он говорит: „Я не наедаюсь, хлеба нет“. В мае ему в последний раз привозили еду, и он разрезал одну буханку на мелкие кусочки и сосал их по одному. У него уже совсем не оставалось сил, он писал, что есть нечего совсем», — вспоминает дочь.

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Мужчина заряжал телефон от солнечной батареи, ведь в Олешках уже давно нет света. Острый дефицит продовольствия начался еще зимой 2025 года, но самая страшная беда наступила в мае 2026-го. Отец сильно похудел, и на фоне истощения у него начались острые приступы панкреатита. Соседи нашли 65-летнего мужчину, скрученного от боли, и на тачке доставили в местную больницу.

«На пороге больницы сначала сказали: „Зачем его привезли, пусть умирает дома“. Но удалось договориться со старым врачом, чтобы его поместили в палату. Сама больница повреждена взрывами, там катастрофическая нехватка медикаментов — лечить поджелудочную железу было просто нечем», — говорит Галина.

Родные обращались к волонтерам, украинским властям и международным организациям, однако эвакуировать мужчину из блокированного города так и не удалось. 30 августа он скончался от истощения и отсутствия медицинской помощи.

«На момент смерти его даже не смогли занести в морг, потому что там вообще не было места, куда положить мешок — морг с пола до потолка забит телами», — добавляет женщина.

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Гуманитарная блокада: уничтожены колонны и расстреляна «дорога жизни»

По данным главы Олешковской городской военной администрации Татьяны Гасаненко, в полной блокаде в самих Олешках сейчас находятся около 2 тысяч человек (в том числе 47 детей), а в пределах всей общины — ориентировочно 6 тысяч украинцев (180 детей).

Гуманитарная катастрофа здесь назревала с первых дней оккупации. После разрушения Антоновского моста город оказался полностью отрезанным от Херсона. А после подрыва россиянами Каховской ГЭС в общине погибли сотни людей. Исчезло электро-, водо- и газоснабжение. Есть официальные подтверждения того, что зимой люди замерзали насмерть в своих квартирах.

Последний официальный ввоз продуктов питания частными компаниями в Олешки состоялся 26 мая 2026 года.

«Это был последний день, когда машины с продуктами смогли въехать в город. Но даже если еда и была, у людей не было денег — банкоматы не работают, а чтобы снять деньги с карт, нужно ехать по дороге, которая полностью обстреливается и которую называют „дорогой смерти“», — рассказывает председатель МВА Татьяна Гасаненко.

2 июня была предпринята еще одна попытка доставить гуманитарную помощь. Колонна из 4 гражданских автомобилей, загруженных мукой, маслом и крупами, с надписями «ЛЮДИ» двигалась в сторону города. Услышав гудение FPV-дронов, водители остановились и вышли с поднятыми руками. Несмотря на это, российские операторы сбросили боеприпасы прямо на мирных жителей: двое человек погибли, один получил тяжелые ранения.

С тех пор ни одна машина с продуктами в Олешки не заезжала.

«Мука, яйца, масло, крупы — этого вообще нет, мяса нет и вовсе. Картофель сейчас на вес золота: если в семье есть две картофелины, считается, что она не голодает. Люди вынуждены есть траву, готовят тот самый портулак… Они полностью истощены голодом», — предупреждает Татьяна Гасаненко.

Единственным смертельно опасным участком оставался пеший путь в сторону оккупированного Раденска — 23 километра (5 часов пешком в одну сторону) по полностью простреленной дороге, где каждый квадратный метр заминирован или засыпан «лепестками».

Пресс-секретарь благотворительной организации Humanity Ирина-Эстер Вратарёва зачитала последнее сообщение, полученное от местной жительницы:

«Мне удалось купить кое-что на базаре в Раденске — я видела яйца, это казалось чудом. Но потом я побежала домой, потому что услышала взрывы. Знаю, что есть новые раненые и погибшие — они хотели сделать покупки, но по дороге погибли. Насколько я поняла, это был последний день, когда можно было выйти в Раденск. Возможно, это последнее сообщение от меня».

«Живой щит» для «херсонского сафари»

Почему ситуация в Олешках уникальна по сравнению с другими оккупированными территориями? Ответ кроется в географии. Олешки расположены прямо напротив освобожденного Херсона — их разделяет лишь река Днепр. Именно из Олешек оккупанты ежедневно ведут прицельный огонь и устраивают так называемое «херсонское сафари», сбрасывая взрывчатку с дронов на мирных жителей Херсона.

Чтобы продолжать этот террор, россиянам выгодно держать гражданское население Олешек в заложниках.

Это подтверждают и в Вооруженных Силах Украины.

«Они используют гражданский транспорт в военных целях, размещают подразделения в жилых районах и переодеваются в гражданскую одежду. Люди заблокированы, им не дают уехать. Они прикрываются гражданскими лицами, чтобы мы не могли наносить ответные удары по российским войскам», — объясняет пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль.

Местный житель Владимир, которому удалось сбежать из Олешок лишь в марте 2026 года после пыток, пребывания в российской тюрьме и подрыва на минах, отмечает: те, кто поддерживал РФ, давно уехали в Крым или Скадовск.

«В Олешках остались пожилые, маломобильные люди, те, у кого сгорели или были уничтожены во время наводнения документы, и те, кому просто некуда ехать. В городе возле морга лежит около 100 трупов в пакетах — летом при температуре 40–50 градусов там стоит невыносимая вонь. А в больнице находятся более 70 человек с тяжёлыми минно-взрывными травмами», — рассказывает Владимир.

За последнее время самостоятельно выйти пешком из Олешек живыми удалось лишь 11 людям. Сколько из них погибло по дороге — никто не знает.

Призыв к миру и бездействие международных институтов

Украинская дипломатическая делегация вынесла ситуацию в Олешках на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы заставить мир оказать давление на Кремль с целью открытия гуманитарного коридора.

«Если вы запомните только одно из этой встречи — запомните Олешки. Услышьте их крик о помощи! Требуйте от России открыть гуманитарные коридоры. Москва — единственная причина этой катастрофы и единственное препятствие для её прекращения», — заявил с трибуны ООН министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Однако международные гуманитарные организации демонстрируют полную беспомощность.

«К сожалению, международные организации у нас играют роль просто статистов. Они ничего не могут сделать и никак не влияют на Россию. Часто я вижу, что они и не хотят этого делать — просто разводят руками: „Ну что мы можем сделать?“ Вы понимаете, что прямо сейчас гибнут мирные жители и дети?! Если вы разводите руками — зачем вы тогда вообще существуете?!» — возмущенно подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Предварительные переговоры с РФ об эвакуации проходили в июле 2026 года, но страна-агрессор заблокировала этот процесс. Кремль цинично перекладывает вину на Киев, утверждая, что доставке продуктов мешают украинские дроны.

Украина, со своей стороны, предлагает любые технические варианты для спасения людей по сухопутному маршруту вглубь оккупированной территории.

«Идея проста: определяем день, обеспечиваем режим тишины с самого утра до поздней ночи. Технически дорога до Олешек расчищается — за один рабочий день это можно сделать. Мы готовы пойти на эти шаги. Россияне не отказываются от переговоров, но никаких действий не предпринимают, и ситуация становится всё хуже», — резюмирует Дмитрий Лубинец.

Волонтеры отмечают: для многих семей в Олешках время исчисляется уже не неделями, а днями. 6 тысяч украинцев остаются голодными заложниками российского террора.

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