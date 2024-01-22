Ее фото облетело весь мир: пострадавшая из роддома в Мариуполе продалась Путину

Вы точно помните спасенную из Мариуполя беременную Марианну Вышемирскую. Девушка, которой сочувствовал весь мир, откровенно поддержала Путина.

Все подробности ее новой жизни, чем она каждый раз шокирует украинцев и почему предательницей стала задолго до удара россиян по родильному, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Спасенная перешла на сторону Путина

"Выбор очевиден" — именно так аргументировала свое решение спасенная 9 марта 2022 года из Мариуполя беременная Марианна Вышемирская, публично проголосовавшая за диктатора Путина. Об этом девушка написала в своем Telegram-канале, ведь она стала "большой" блоггершей, и теперь "косит" то ли под Симоньян, то ли под Скабееву.

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Пропагандистская Вышемирская риторика

Интересно, верит ли она сама в то, что говорит? Похоже, ведь даже готова ради Путина отговариваться от хейтеров. Тогдашнюю атаку на родильный Россия отрицала, назвав фото "постановочными", а беременную — блоггершей, которая якобы сыграла роль "сразу двух беременных женщин". Эти сообщения до сих пор светятся в российских СМИ. Несмотря на весь пережитый ужас, пострадавшая Марианна Вышемирская не только уехала в Россию, но и активно агитирует за Путина.

Должность в Кремле

А за свою откровенную ложь Марианна даже получила за должность руководителя "комитета социальных инициатив" в прокремлевском фонде "Родина".

"Волонтерская" деятельность Вышемирской

Она то дает комментарии пропагандистам, которые ее называют мариупольской мадонной, то поздравляет с днем победы, то показывает гуманитарные миссии на Донбасс от фонда Путина, то просто красуется перед зеркалом и рекламирует российские товары.

А еще Марианна очень любит всунуть нос и высказаться о войне в Украине, рассказать, кто и где стреляет. Эта "блогерка" активно ведет соцсети и рассказывает, что "Украина 8 лет дамбила Бамбас". Отвечая на комментарии украинцев, кто ее так обидел в родной стране, что она выбрала лживую риторику, девушка заявила, что всегда адекватно оценивала ситуацию. Ну и как вы понимаете, конечно, все бомбардировки со стороны российских убийц девушка до сих пор оправдывает и опрокидывает вину на ВСУ.

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С последнего взялась комментировать атаку на Донецк. Напомним, что 21 января среди бела дня кафиры обстреляли местный рынок в Кировском районе со своих позиций на Красногвардейских шахтах. О том, что это был очередной кровавый обстрел, говорят и местные жители в чатах. Зато россияне в очередной раз устраивают шоу на смертях украинцев — снова врут об атаке "киевского режима", созывают Совбез ООН и требуют реакции международного сообщества. Свою шарманку заводит и Марианна.

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Оправдание российских бомбардировок

Словом, настоящий слуга российской пропаганды. Напомним, что 1 сентября блоггерша посетила временно оккупированный Мариуполь и раздавала ученикам в одной из школ шарики цвета флага РФ. По словам Вышемирской, она хотела показать, как "школьники начинают свой учебный год в восстановленных школах" и завезти проектор.

Блогерша постила пропагандистские сообщения о том, какие "счастливые дети" в "мирном Мариуполе". А 25 августа Вышемирская объявила, что побывала в Еленовской колонии, где общалась "с харьковчанином Дмитрием Кищенко, который добровольно служил в Азове".

При этом блоггерша не забыла вспомнить, что полк Азов "признан националистическим и запрещен в РФ". Как известно, именно в Еленовской колонии кафиры содержали украинских военнопленных, защищавших Мариуполь. По итогам поездки, Вышемирская обнародовала пропагандистские лозунги, что "в бедах" военнопленных "виновно начальство, руководство страны, политики". Кроме того, блоггерша обнародовала призыв, что "украинское руководство должно пойти на мирные переговоры с РФ".

Когда Марианна стала предательницей?

Кстати, если вы задаетесь вопросом, как так, что Марианна, чудом выжившая после российской атаки на роддом, стала пропагандисткой, то это она не головой ударилась от взрывной волны, а как она сама говорит, она из Донецкой народной республики. Так что промытые мозги там давно.

Правда, в 2020 году она вышла замуж и переехала к мужу в Мариуполь. Но возникает вопрос, что ты Марианна, не захотела рожать в оккупации или не направилась в Москву? Так все плохо?

Напомним, что во время зверской атаки оккупантов на роддом 17 человек пострадали, а трое умерли. Одна из рожениц, попавшая под бомбежку больницы в Мариуполе, умерла вместе с ребенком. Женщину срочно доставили в другую больницу, где медики пытались спасти жизнь ее и младенца. По словам местного хирурга Тимура Марина, у пациентки был разбит таз и оторвано бедро. Осознавая, что теряет ребенка, женщина кричала "Убейте меня сейчас", рассказали медики. Они провели кесарево сечение, однако ребенок не подавал признаков жизни. Более 30 минут реанимации матери не принесли результата.

Ну а Марианна Вышемирская, которая так же видела этот кровавый обстрел своими глазами, тем временем продолжает примерять на себя образ "мариупольской мадонны" и поддерживать позорную войну Путина.

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