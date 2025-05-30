Ее школу разрушили оккупанты, а она преподавала в укрытиях: история учительницы из Донецкой области

Татьяна Гатеж. / © ТСН

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Учительница украинского языка и литературы Татьяна Гатеж из Константиновки учительствует теперь в Ровно. Кроме онлайн уроков для константиновских школьников, учит детей, которые преодолевают тяжелые болезни. Сейчас Татьяна — номинантка премии Global teacher prize.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Она учит онлайн украинскому языку своих учеников из Константиновки. Затем отправляется в ривненскую областную детскую больницу. Там урок в «Школе супергероев» в аудитории.

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«Я учитель-друг. Я не хочу, чтобы меня воспринимали, как какую-то тетю, к которой нельзя на 5 метров подходить», — говорит учительница украинского языка Татьяна Гатеж.

Чтобы сократить дистанцию, Татьяна прежде всего спрашивает каждого ученика: как ты? Вот константиновские пятиклассники сравнивают свое настроение с мультяшными героями.

Татьяна учительствует уже 17 лет. Об этой профессии мечтала с детства.

В родной Константиновке сначала преподавала в интернате для детей из сложных семей. Потом в школе. Пока с войной не пришли россияне.

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«Это заведение Константиновки, в котором я работала. И заведение Константиновки, которое было разрушено вражеским обстрелом. Вот здесь был мой кабинет, из которого я успела выйти ровно за 10 минут до прилета», — говорит учительница.

В Константиновке до последнего проводила онлайн уроки, откуда была возможность — и из дома, укрытия, или еще не разрушенной школы. Когда Константиновка еще была относительно безопасной, школа стала приютом для тех, кто бежал целыми семьями из более горячих точек. Между уроками — волонтерила.

в 2023 году россияне уничтожили ее школу. Еще больше года Татьяна держалась в Константиновке. Но в августе прошлого года вынуждена была уже искать более безопасное место.

Переехала в Ривне, продолжила для своих детей преподавать онлайн. И еще наткнулась на объявление, что нужна учительница в «Школу супергероев» при больнице. Признается, волновалась, как ее переселенку воспримут.

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Ученики «Школы супергероев» — дети с тяжелыми диагнозами, которые месяцами вынуждены жить в больнице. Приходят на уроки между процедурами. Некоторые учится прямо в палате.

Ее методика, говорит, не только — в максимально доступном изложении, но и в том, чтобы чувствовать детей. Их настроение.

«Вы знаете 99,9% детей хотят этих объятий. Неважно — война, болезни, здоровые дети, живут в мирной жизни, все хотят этих объятий», — говорит учительница.

Мечта Татьяны — основать собственный образовательный проект.

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«Хотелось бы очень открыть такое пространство, где будет психолог, учитель воспитатель, чтобы дети из Донецкой области имели возможность встретиться, пообщаться и почувствовать себя частью региона нашей страны», — говорит Татьяна Гатеж.

Сейчас Татьяна — номинантка Global teacher prize. Податься на всеукраинскую премию учителей вдохновили друзья.

Победитель премии получит миллион гривен на собственный образовательный проект. Податься самому или номинировать любимого учителя можно до 1 июля — на сайте Global teacher prize.

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