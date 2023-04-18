"Ее узнать невозможно": в Винницкой области жестоко убили женщину на глазах у 5-летнего сына (фото)

В поселке Кирнасовка в Винницкой области, по словам односельчан и родных жертвы, местный житель среди ночи ворвался в дом, где жила 26-летняя Анна Чернышевская с 5-летним сыном, и жестоко убил ее на глазах у ребенка. Раздетое тело женщины нашли в лесополосе под Тульчином, покрытое ветками и присыпанное землей. Узнать Анну из-за ужасных повреждений было тяжело даже маме.

Родственники погибшей опасаются, что убийце это может сойти с рук. Мама и бывший муж Анны утверждают, что он уже якобы совершал преступления и не был наказан благодаря влиятельным родителям. Все, что известно об убийстве, читайте на ТСН.ua.

Выучилась на медсестру и работала в больнице

Погибшей Анне Чернышевской было 26 лет. Полгода назад она развелась с мужем, вместе с которым пара воспитывала 5-летнего сына. Женщина окончила медицинский колледж и работала рентген-лаборантом в центральной районной больнице Тульчина.

Анна Чернышевская/Фото предоставила Кристина Головченко, подруга погибшей

Кристина Головченко была близкой подругой Анны в студенческие годы, тогда они вместе снимали квартиру. Женщина отзывается об Анне, как о добром и жизнерадостном человеке.

"Это был жизнерадостный человек, подруга. Для всех добрая, всегда поддерживала меня. И чтобы не случилось, какая бы ни была ситуация, всегда была на моей стороне", — рассказала Кристина ТСН.ua.

Убийца подождал, когда женщина останется дома с сыном

После развода Анна вместе с мамой и сыном жили в частном доме в Кирнасовке. В ночь, когда произошло убийство, женщина с ребёнком остались дома вдвоем.

По словам мамы погибшей, на утро в их доме была выломана дверь и перевернуты почти все вещи. А 5-летний ребенок в шоковом состоянии бродил по улице в поисках мамы.

Анна Чернышевская/Фото предоставила Кристина Головченко, подруга погибшей

"Меня не было дома. И он уже ходил, искал маму свою. Он сейчас в шоковом состоянии..." — рассказала ТСН.ua Инна Ивановна.

Она утверждает, что 28-летний местный житель А. ворвался в дом, дождавшись пока дочь останется одна.

"Ее узнать невозможно совсем. Привезли домой — это не мой ребенок... Я ее узнала только по рукам, по ногам, там где у нее татуировка. Я ее узнать не могла. Зверски убил ребенка. Дыра в голове, тело... И потом еще задушил ее шнурком".

Душил, бил лопатой и выбросил в лесополосе

Угнав у своего тестя "Жигули", мужчина приехал в их дом, жестоко убил Анну и вывез ее в лесополосу, говорит Инна Ивановна. По ее словам, для этого он взял автомобиль их семьи, который был припаркован во дворе.

"Ее раздел, голую забросил в нашу машину и этой "Лачети" вывез. Выбросил ее перед Тульчином. Взял лопату, которой добивал. Сел еще копать яму, в которую хотел ее закопать, но не смог, потому что лопата была не штыковая, а подборочная. Ребята, которые нашли дочь, говорят, что она была прикрыта ветками. Во рту, в пальцах, в ресницах, в глазах — кругом земля была", — рассказала ТСН.ua мама погибшей.

Женщина утверждает, что, оставив тело, убийца поехал в Тарасовку, однако по дороге в автомобиле кончился бензин. Поэтому он бросил ее на подъезде к селу, утверждает Инна Ивановна.

Мужчина вернулся на место преступления

Правоохранители задержали мужчину в Кирнасовке, утверждает мама погибшей. Он вернулся к месту преступления, чтобы забрать автомобиль тестя, объясняет она. Женщина говорит, что подозреваемый в убийстве дочери известен своими проделками на весь поселок.

"Очень такой... безнаказанно творил многие вещи. Он перед этим тоже совершил преступление, с молодого человека снял золото, насколько мы наслышаны. И он должен был быть наказан неделю назад. Но у него есть какие-то связи и его никто за это не наказал. Мы очень боимся, чтобы ему это убийство, тяжкое убийство, не сошло с рук", — рассказала ТСН.ua мама погибшей.

Анна Чернышевская/Фото предоставила Кристина Головченко, подруга погибшей

Убийца преследовал Анну несколько месяцев

Почему убийца мог ворваться в дом посреди ночи и были ли они знакомы с Анной, мама не знает. Бывший муж погибшей утверждает ТСН.ua, что А. якобы преследовал ее последние два месяца. Об этом ему стало известно из рассказов близких друзей Анны.

"Не давал спокойно жить, она от него пряталась. Я так понял, что когда-то с ним познакомилась, общалась. Более подробной информации, как-то получилось так, что не знает никто. Где она с ним связалась и как", — рассказал он ТСН.ua.

Анна Чернышевская/Фото с ее страницы в Facebook

Односельчане А. утверждают, что он якобы употреблял наркотики. Несколько месяцев назад он женился и у него родился ребенок. По информации бывшего мужа Анны, у подозреваемого дома обнаружили золотые украшения погибшей, ноутбук, телефоны женщины и сына.

"Полицейские действительно задержали подозреваемого в совершении убийства. Это 28-летний житель Тульчинщины. Сейчас ему сообщено о подозрении, суд избрал меру пресечения", — подтвердили ТСН.ua в Национальной полиции Винницкой области.

5-летний сын погибшей Анны сейчас находится с отцом. С ребенком вскоре должны начать работать психологи.

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