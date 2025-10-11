Если, например, из Украины уезжает парень в возрасте 18-22 лет, то с ним в случае серьезных отношений, уедет и его девушка

Реклама

Рынок труда в Украине уже ощутил негативные последствия разрешения на выезд за границу украинской молодежи в возрасте от 18 до 22 лет. Молодые мужчины массово увольняются и уезжают.

Больше всего от этого страдают сферы ритейла и гостеприимства. Появилась информация, что в Киеве за неимением работников могут закрыться сотни ресторанов. Так ли это действительно и чем грозит массовый выезд молодежи, ТСН.ua выяснял вместе с экспертами.

Более 56 тысяч юношей выехали в Польшу

По данным пограничной службы Польши, в период с 28 августа по 28 сентября 2025 года в страну въехало более 56 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет. За этот же период из Польши выехало 19,2 тысяч украинских граждан указанного возраста.

Реклама

Количество украинцев категории 18-22 года, выехавших за границу в сентябре, выросло в 10 раз по сравнению с августом.

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) говорят, что статистику по возрастным категориям по выезду граждан за границу они не ведут.

«Польская сторона несколько раз заявляла за какой-то период времени по пересечению их границы. Если поляки могут такое делать, то собственно они об этом и говорят, а мы такой статистический учет, по возрастным категориям, не ведем», — сообщили ТСН.ua в ГПСУ.

Там отмечают, что пересечение границы происходит как на выезд из Украины, так и на въезд, и указанная возрастная категория граждан двигается в оба направления.

Реклама

«Все сейчас говорят, что пересечение границы этой категорией выросло. Да, он действительно растет. Это связано с тем, что до 28 августа у этой категории не было возможности пересекать границу Украины на выезд во время действия военного положения», — объясняют в ГПСУ.

Пограничники добавили, что с 28 августа, когда норма правил пересечения границы вступила в силу, эта возрастная категория стала больше присутствовать на границе именно на выезд, но и больше пересекает границу и на въезд в Украину.

«Что касается отказов на выезд гражданам этой возрастной категории, то их количество составляет около 60. Причины для отказов разные: у кого-то просроченный паспорт, кто-то находился в розыске, у кого-то не было военно-учетного документа», — сообщили в ГПСУ.

Пограничники напоминают, что для пересечения границы гражданину нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ.

Реклама

«За границу из этой возрастной категории не выпускают лиц, занимающих определенные должности на государственной службе. Они могут выехать за границу только в служебную командировку. Но были случаи, когда граждане без служебной командировки пытались уехать из Украины», — рассказали в ГПСУ.

Куча открытых вакансий и кто больше всего пострадал

Эксперты говорят, что разрешение на выезд категории 18-22 года уже негативно повлияло на рынок труда в Украине. По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, судя по количеству молодых людей, пересекших польскую границу только за первый месяц действия разрешения, следует ожидать соответствующих последствий.

«В большинстве случаев эти молодые люди где-то учились или работали, или то и другое. Поэтому пострадали сферы, обычно предоставляющие молодым людям первую работу — это ритейл, производство, логистика и сфера гостеприимства. Сейчас мы имеем ситуацию, когда в результате этого разрешения работодатели получили целый ворох открытых вакансий, потому что не всегда эти работники сообщали о своих намерениях и, возможно, даже сами не готовились к быстрому увольнению. Учитывая спешку, с которой было анонсировано и принято разрешение молодежи на выезд за границу, люди решили не рисковать, потому что неизвестно, сколько часов или месяцев для них будет открыто это «окно возможностей» — начали массово увольняться и уезжать», — рассказывает ТСН.ua Татьяна Пашкина.

Это только начало и почему тренд на выезд продолжится

Эксперт предполагает, что, возможно, решение об отъезде было даже не самих молодых людей, а их родителей.

Реклама

«Именно поэтому эта ситуация не прогнозируема ни сейчас, ни в дальнейшем. Решения о выезде люди принимали спонтанно. И я думаю, что уже выехавшие тысячи — это только начало, потому что в последующие месяцы выедут те специалисты этого возраста, которые не имели загранпаспортов или у них были проблемы с документами. Как только у них будет все хорошо с бумагами или появится возможность трудоустроиться за границей, или как-нибудь пристроиться в Польше, Чехии или Словакии, например, перевестись на обучение и найти жилье, мы столкнемся с тем, что этот тренд на выезд будет продолжаться», — рассказывает Татьяна Пашкина.

Она детализирует последствия для разных сфер деятельности из-за оттока молодых работников:

«Судя по отзывам работодателей из сфер ритейла и гостеприимства, ситуация у них значительно усложнилась, но больше всего страдает розничная торговля. Сфера производства и раньше страдала из-за отсутствия кадров, и мне кажется, что она и дальше будет страдать, они, как говорится, страдают молча. Аграрии, может быть, переживут отсутствие кадров до следующей весенней активности».

Утрата студентов и категория 45-50+

Пашкина добавляет, что пока неизвестно, сколько высшие учебные заведения потеряли студентов из-за разрешения на выезд, потому что эта информация еще не озвучивалась.

Реклама

«Думаю, что учебные заведения потеряли определенную часть студентов, возможно, из магистратуры или были вынуждены перевести их на онлайн-обучение. А если это было невозможно, то люди просто все бросили и уехали. То есть это такой долговременный вызов для общества, который еще будет обнародован и мы увидим неприятные результаты», — добавляет эксперт.

Относительно существующих тенденций на рынке труда, эксперт отмечает, что работодателям следует обращать внимание на претендентов из категории 45+.

«Сейчас еще рано говорить, но как свидетельствует предыдущий опыт (после пандемии коронавируса), когда существовал дефицит рабочих рук, работодатели обратили внимание на категорию 16+, а не на 45+. Поэтому, возможно, сейчас им понадобится определенное время, чтобы, как говорится, постичь весь масштаб катастрофы, во-вторых, выработать пути преодоления кризиса, в-третьих, понять, что эти пути преодоления не очень эффективны, потому что все там были и мягко говоря, все там выгребли. Сегодняшняя ситуация, это очередная пощечина работодателям, и одна из последних возможностей обратиться именно к претендентам 45+ или 50+. Если учесть нашу половозрастную пирамиду, то там есть большое количество потенциальных кандидатов, к которым можно обращаться. Но кандидаты пока зря ждут таких обращений», — отмечает Пашкина.

«Эффект домино»: кто выедет вслед за молодыми мужчинами

Эксперт отмечает, что есть угроза, что из Украины будет выезжать не только категория 18-22, но и старшие возрастные категории, которые имеют законное право это сделать.

Реклама

«Есть угроза „эффекта домино“. Если, например, из Украины уезжает парень 18-22 года, то с ним в случае серьезных отношений, уедет и его девушка. Также вслед за ребятами 18-22 могут уезжать их мамы, если мужчина еще не слишком самостоятелен. Вообще женщины могут вывозить и младших детей, чтобы за границей семья была вместе. Поэтому здесь на самом деле проблема не только в том, что из страны едут ребята в возрасте 18-22 года, а есть еще побочный эффект этого выезда, когда окружающая обстановка тоже становится категорией риска. Именно поэтому более подробно эту проблему следует анализировать в январе следующего года, когда будут известны результаты за полгода. Боюсь, что эти цифры очень удивят и в них будут не только ребята категории 18-22 года», — говорит Татьяна Пашкина.

Она обращает внимание на негативные последствия в области гостеприимства:

«Если в сфере ритейла еще можно автоматизировать работу и определенным образом заменить продавцов — кассами самообслуживания или аппаратами быстрой нарезки продукции, то сделать что-то подобное в сфере гостеприимства будет сложнее. По-моему, это еще один вызов для работодателя, чтобы пересмотреть бизнес-процессы с точки зрения их делюдинизации и дегуманизации в том смысле, чтобы сделать это более инклюзивным. Вовлечь в эту сферу не только молодежь, но и людей зрелого возраста, возможно, ветеранов и те категории, от которых раньше работодатели отворачивали нос, мол, «да куда такие годятся». К сожалению, после массового отъезда молодежи нужны будут все», — заключает Татьяна Пашкина.

Закрытие ресторанов в Киеве: правда и мифы

Между тем в Сети сообщают, что из-за разрешения на выезд молодежи в Киеве прогнозируют закрытие сотен ресторанов. Мол, официанты и повара готовятся к отъезду.

Реклама

В Национальной ресторанной ассоциации говорят, что информация о закрытии сотен заведений в Киеве не соответствует действительности. Хотя ее озвучил ресторатор Алекс Купер, добавив, что 20% ресторанов могут закрыться в столице.

«По моему мнению , 20% ресторанов могут закрыться только вследствие каких-то серьезных катаклизмов — тотальных отключений электричества или углубления экономического кризиса. И никак не из-за выезда за границу мужчин категории 18-22 лет, потому что это не имеет большого влияния на ресторанный бизнес. Молодежь такого возраста обычно работает в фаст-фудах или в кафе и там действительно есть проблемы. В премиальных заведениях процент работников такого возраста незначителен, потому что предпочтение отдается специалистам с опытом работы», — рассказывает ТСН.ua Ольга Насонова, соучредитель Национальной ресторанной ассоциации.

Она добавляет, что шеф-повара или бармена с опытом такого молодого возраста в ресторанах почти не бывает. Обычно до 22 лет молодые люди работают в ресторанах обычными поварами, баристами или официантами.

Кризис из-за выезда молодежи в ресторанах Львова

По словам Насоновой, в Киеве отток персонала именно такого возраста составляет 3-5% всего коллектива заведения. А вот во Львове — это действительно проблема.

Реклама

«Во Львове отток молодежи значительный — до 30% всего коллектива заведения. Они уже уехали за границу или собираются это сделать. Во Львове с этим серьезная проблема. В Харькове, Днепре, Полтаве такого оттока нет. Ситуацию во Львове я могу объяснить тем, что у молодых людей уже есть родственники за границей, например, мама или сестра. Поэтому им легче бросить все и уехать. К примеру, в Киеве из 10 моих знакомых поваров за границу уехал только один, другие работают», — рассказывает Ольга Насонова.

Главная причина закрытия ресторанов

Насонова подчеркивает, что отток молодых кадров не оказывает высокого влияния на ресторанный бизнес, но есть другие влияющие рычаги.

«Конечно, это война, мобилизация, но главная причина закрытия ресторанов в Киеве — падение платежеспособности населения. Если в ресторане пусто и нет гостей, то есть ли там на кухне молодые люди или нет — уже не имеет значения. А из-за войны и общую мобилизацию в ресторанах, как и везде, не хватает работников», — заключает Ольга Насонова.