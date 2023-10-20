Модель украинского "железного купола": что поможет эффективно сбивать дроны и почему не получится как в Израиле

С наступлением холодов Россия может возобновить нанесение массированных ракетных ударов и атак дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Как и чем можно защитить наши объекты, сбивать еще больше дронов и реально ли создать в Украине собственный прототип "железного купола". Обо всем этом сайту ТСН.ua в интервью рассказал Александр Кардаков, автор новейших miltech-разработок, глава наблюдательного совета "Октава Капитал".

Александр Кардаков

Многих заинтересовал ваш пост в социальной сети о возможности более эффективно сбивать российские Shahed-131/136 и ракеты. Расскажите, как это можно сделать практически и технически, что необходимо для этого?

Чтобы их эффективно сбивать, во-первых, их нужно эффективно обнаруживать. Предварительно и с исключительной точностью. Именно для выявления таких целей я предлагаю использовать специальную систему акустической детекции, которая обнаруживает угрозу на среднем и близком расстоянии, рассчитывает траекторию движения и указывает ПВО и другим средствам поражения потенциальную цель.

На самом деле, базово эта идея не является чем-то заоблачным и супер новым. Во время Второй мировой войны идея акустической детекции прижилась и достаточно активно использовалась на воде (сонар). До сих пор это средство активно используется за границей для охраны периметров объектов. Таким образом секьюрити могут вовремя услышать проникновение на объект и даже обнаружить незваный дрон.

Сбитые вражеские дроны в Одесской области / Фото: МВД

Как вы догадываетесь, за границей другой профиль угроз. Там предложение рассчитано на "защиту стадионов", охрану баз, границ, аэропортов и т.д. Нам необходимо расширить акустическую сеть до масштабов всей страны, развернув по территории Украины сети акустических датчиков, оборудованные микрофонами и программным обеспечением для анализа окружающей среды и обнаружения БПЛА.

В первую очередь закрываются слепые зоны (реки, низменности). С учетом того, что акустическая решетка "слышит" беспилотник или ракету в радиусе 2-2,5 километров (а ракету еще дальше), для покрытия всей страны, предварительно, нам необходимо будет около 20-25 тысяч таких решеток (не считая реки, озера, горы, оккупированные территории и некоторые районы крупных городов)

К примеру, акустическая сеть FENEK, умеющая разделять наземные и воздушные объекты (мопед на дороге и "шахед" в небе), детектировать объекты на малых высотах — от нуля метров до 2,5 км, рассчитывать траекторию движения воздушных целей.

И главное – это полностью пассивные системы, которые ничего не излучают и могут работать как "детектор" в круглосуточном режиме.

Как результат: своевременное обнаружение атакующих ракет и дронов на всей территории страны, неуязвимость сети датчиков для врага. Так как пассивный режим работы, небольшая стоимость одного сенсора и их общее количество по территории страны делают бессмысленными попытки атак на такие датчики.

Насколько это будет эффективно относительно бесшумно летящих дронов?

Эта бесшумность условна. "Тихих" ракет не бывает, дальние дроны летают исключительно на громких двигателях внутреннего сгорания, а электрические дроны более чем на несколько десятков километров не летают. Но они также условно бесшумны, их слышно на значительно меньшей дистанции — речь может идти о нескольких сотнях метров.

За счет уплотнения сети акустических сенсоров на "горячих" участках и комбинирования с другими детекционными средствами (например, пеленгирование радиоканала управления), такие электрические дроны могут также эффективно обнаруживаться.

А чем отличается эта система акустической детекции от той же єРакети и Сигнала?

Это совсем другой класс систем раннего оповещения.

Какие способы противодействия вражеским дронам уже наработаны? Может быть, можете рассказать детали?

Все детали, конечно, никто вам в публичной плоскости не скажет. Но из общеизвестного, хорошо показало себя использование средств радиоэлектронной борьбы, но он не может работать круглосуточно и для высокой эффективности должен быть систематизирован. Развернуты и работают мобильные огневые группы, которые в лучшем случае комплектуются "Гепардами", ПЗРК, а в худшем — обычным стрелковым оружием типа пулеметов.

Работа с ПЗРК / Фото: commons.wikimedia.org

Понятно, что такие группы закрывают не все секторы, но им также приходится обнаруживать цель простым визуальным способом. Эффективность и скорость работы таких групп может быть улучшена, если у них будут свои локальные средства целеуказания. Конечно, надеюсь, что нам удастся существенно нарастить количество обычных систем ПВО.

Но мы столкнемся с ограничениями: страна большая по территории, нужно много средств, обученный персонал… Расходы окажутся непомерно большими. Плюс, следует учитывать, что часто классические иностранные ПВО являются действенными под конкретные задачи.

Хороший пример — израильский "железный купол", подходящий именно для перехвата неуправляемых тактических ракет малой дальности типа "Кассам" или "Град", 70% которых обычно летят мимо. Алгоритмы "купола" заточены на перехват ракет именно такого типа. А что с маневрирующими дронами? Я уже не говорю, что одна батарея "купола" стоит более $100 млн, закрывает всего 150 кв.км. Например, площадь Израиля — 22 тыс. кв.км, а только Киевской области — 28 тыс. кв.км.

Каким может быть украинский "железный купол" и насколько эффективным?

Над этой задачей сейчас работает вся страна. Ибо нам не поможет одно конкретное решение, как это было в Израиле. В идеальной картине мира все наши города и объекты критической инфраструктуры со своими системами ПВО собственного или зарубежного производства. В идеальной картине — в небе должно дежурить несколько самолетов ДРЛС (AWACS), чтобы видеть все над поверхностью земли. Но реальность другая…

К сожалению, у нас нет времени ждать, пока все это будет реализовано. В нашей реальности надо делать все для защиты здесь и сейчас. Для улучшения обнаружения врага – развернуть сеть акустических решеток по всей стране, для его уничтожения – увеличить количество мобильных бригад и "помочь" им данными из этой акустической сети. Или дополнить данные уже имеющихся ПВО данными этой акустической сети. Тогда эффективность нашего "не железного" купола достигнет наивысшего показателя даже при увеличении количества обстрелов. В противоположность сегодняшним 78,7% поражения вражеских целей.

Значит ли это, что в Украине нужно строить станции наблюдения, чтобы отслеживать вражеские дроны с помощью акустических датчиков?

Речь не идет о каких-то новых капитальных постройках. Для развертывания акустической сети используются трубы, башни, столбы, то есть любые существующие высокие сооружения. Отсутствие больших инвестиций и сверхусилий в строительстве такой системы именно то, что мне нравится.

Вы говорите, что такой "железный купол" можно сделать, и "не за все деньги мира", о какой сумме идет речь?

Стоимость идеального решения для всей страны, о котором мы говорили, — это миллиарды долларов, которых нет... А расчетная стоимость акустической сети для всей страны — не более $100 млн. .

Где набрать специалистов и организовать контрольные пункты наблюдения?

Речь не идет о большом количестве специалистов. Ибо набор сенсоров может выдавать информацию в нескольких центрах наблюдения. Может, в существующие инфосистемы сил ПВО. Более того, научить оператора работать с данными такой системы будет быстрее, чем научить оператора Patriot или комплекса С300.

Летом была представлена комплексная система для защиты наших объектов энергетики от вражеских атак. Каковы основные характеристики "Сферы" и будет ли она уже использоваться на практике этой зимой?

СФЕРА – единственная комплексная система, которая может быстро определять вражескую цель и оперативно обезвредить ее / фото из открытых источников

Конечно, будет. Вкратце, СФЕРА — единственная комплексная система, сочетающая в себе РЛС (радиолокационную систему), акустические датчики, оптические и тепловизионные системы, программное обеспечение с выдачей информации на огневое активное противодействие. Это позволяет быстро определять вражескую цель и оперативно ее обезвредить. Вероятность правильного определения воздушной цели составляет от 0.9 – 1, погрешность правильного определения воздушной цели приближается к 0.

Как работает СФЕРА – комплексная система для защиты объектов энергетики от вражеских атак

Использование автоматизированной системы управления позволяет за несколько минут принять правильное решение, предоставить всю необходимую информацию о вражеской цели. Еще одним из преимуществ СФЕРЫ является полная автоматизация процесса обнаружения и обезвреживания дронов-камикадзе типа "шахед", дронов-корректировщиков и других БПЛА.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что работа разработчика украинских ракет "Нептун", "Стугна" и "Корсар" заблокирована: подробности скандала вокруг КБ "Луч".

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