Эффективное прикрытие столицы и дальняя разведка: эксперт рассказал о преимуществах комплекса Patriot

Благодаря включенности американской батареи в общую систему противоракетной обороны НАТО украинские Воздушные силы получат приоритет также в выполнении наступательных операций.

Самым оптимальным использованием батареи ПРО Patriot, предоставляемой США в новом пакете военной помощи, станет защита неба над столицей.

Такое мнение высказал в рамках совместного проекта "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" и ТСН.ua военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Оптимально будет использовать этот комплекс для прикрытия наших городов, мощных центров, самое оптимальное – для прикрытия столицы", — считает он.

Роман Свитан напомнил, что эта батарея имеет от 4 до 8 установок, в каждой из них по 4 ракеты. Она также имеет определенное количество радаров и систему управления.

По его словам, такая батарея может закрыть небо по целям типа крылатых ракет в радиусе минимум 80 км, а поразить бомбардировщики и тяжелые самолеты способна еще дальше – на расстоянии до 150-180 км. Количество и эффективность поражений будет зависеть от типа ракет, предоставленных американскими партнерами.

Роман Свитан отметил, что важным элементом комплекса Patriot является то, что он включен в общую систему противоракетной обороны НАТО, то есть в систему военных спутников НАТО и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и сопровождения.

“Она [батарея Patriot] будет видеть достаточно далеко благодаря включенности в общую систему. Эта включенность будет нам давать приоритет также при выполнении задач наступательного характера", – отметил он.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему Украине так нужны зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американское дальнобойное оружие позволит создать эшелонированную систему противовоздушной обороны, держа вражескую авиацию подальше от границ.

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