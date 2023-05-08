Егерская бригада близ Угледара ждет арту от союзников и сухую погоду, чтобы показать врагу совсем другую войну

Наступление теплой и сухой погоды, а еще массированная помощь союзников в артсистемах и особенно боеприпасах — это те две вещи, которые больше всего ожидают бойцы на юго-восточном театре боевых действий. Как только первое и второе сойдутся во времени и в конкретном месте – оккупанты почувствуют это мгновенно и им очень не понравится, говорят воины 68-й егерской бригады, говорится в ТСН.

Богоявленка — небольшой и когда-то уютный поселок близ Угледара — статус "прифронтового" имеет уже более года и за это время внешний вид населенного пункта существенно изменился. На каждой улице разбиты, сожжены и иссечены осколками избы, которые годами принарядили их владельцы. Война не дает о себе здесь забыть – когда громче, когда тише, но каждый день. “Было полторы тысячи, осталось 240 человек, мы все объединились, стараемся друг другу помогать", - говорят местные.

Местные организовали "Пункт незламности" с едой, лекарствами и средствами гигиены. Также создали две ремонтные бригады, которые в прифронтовом селе обеспечивают настоящую роскошь. "Свет есть, вода есть, пока, бывает такой, что нет, но ребята быстро справляют, благодарить их, наших местных ребят", — говорят селяне.

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В последнее время массовых многочасовых артиллерийских обстрелов оккупанты не практикуют. Но однажды по церковному двору враг применил что-то сверхтяжелое. Для русских "поборников православия" церкви – тоже цель, по всему зданию десятки, если не сотни отверстий от осколков.

В другой раз толи ракетой или авиабомбой враг попал в другое здание. От взрыва ее сложило вплоть до подвала. "Это какая-то бетонобойная, я не понимаю в том, ну они же умеют придумывать что-то для смерти, чтобы уничтожать людей, там у них хватает фантазии, я не знаю", — говорят бойцы.

До сих пор хватает у россиян и самого железа для убийства украинцев. Но ребята из 68 бригады, защищающие рубежи вблизи Богоявленки, ежедневно утилизируют само железо и его операторов. А вот подбить вражеские дроны, которых у россиян тоже хватает, удивительно трудно, говорит боец Алексей, который на днях вернулся из госпиталя после ранения. “Дрон сбросил бомбочку и получил осколочное ранение, одно в ногу, одно в живот. Их слышно, видно, но от него трудно спрятаться где-нибудь”, — говорит он.

Фактически единственное существенное преимущество врага на этом участке, до сих пор сдерживающее наших ребят — количество артснарядов. “У них столько арты, вы бы видели наши позиции, там миллионы воронок на гектар, у них тех снарядов, как у дурных семечек, они просто тупо забрасывают и если нам помогут в арте – они будут бежать, сами по себе они сцыкуны, плюс нет мотивации, они не знают, чего здесь стоят”, — убеждают воины.

Пусть иностранная арта подъедет, да еще и почва подсохнет и вот тогда наши армейцы обещают россиянам совсем другую войну.

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