"Его довели": жена стрелка из черкасского McDonald's впервые назвала мотивы

Стали известны новые эксклюзивные подробности резонансной стрельбы в ресторане McDonald's в Черкассах.

По данным полиции, вчера утром, 7 августа, в помещение ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь. Впоследствии оказалось, что речь идет о местном жителе по фамилии Бояршинов 1992 года рождения. Полиция привлекла спецназ, чтобы эвакуировать посетителей и задержать стрелка. На место стрельбы правоохранители пригласили жену этого мужчины, который к тому времени уже забаррикадировался в туалете. Женщину попросили приехать для возможного ведения переговоров.

ТСН.ua разыскал эту женщину и пообщался с ней касательно возможных мотивов, по которым ее муж решился на такое. Ее зовут Мария, ей 33 года.

«Его довели обстоятельства. Муж служил в десантно-штурмовой бригаде, с лета 2022 года, а в прошлом году, накануне новогодних праздников из-за бешеного давления на него, из-за того, что спал по три часа, из-за того, что не отпускали в отпуск, пошел в СОЧ. Если человек в бегах, то можно понять, какая жизнь у мужа. Были проблемы с работой», — говорит Мария.

Для задержания стрелка был привлечен спецназ. Фото Национальной полиции Украины

И добавляет: «Мой муж — не агрессивный человек, но на фоне войны и стресса с ним такое случилось. У него не было цели кому-то навредить в ресторане, он никого не ранил. Он намеревался ранить только себя, хотел покончить с жизнью».

Ресторан, где произошла стрельба, расположен в центре Черкасс. Фото: Национальная полиция Украины

О пребывании в ресторане Мария говорит следующее: «Полиция попросила меня прийти туда и пообщаться с ним. Но потом сказали, что не надо — они сами с ним договаривались. Он не знал, что я приехала туда. Я видела, как его уже выносили. Сейчас вроде бы угрозы его жизни нет, его перевели уже из реанимации».

Мария добавила, что ее муж до войны работал в сфере SMM.

«Накануне 7 августа он был целый день на работе», — уточнила она.

Также женщина подтвердила, что некоторое время назад у мужа были проблемы с выплатой кредитов.

Кратко происшествие прокомментировали и в компании McDonald's.



«Полиция расследует инцидент, произошедший в нашем ресторане в Черкассах. Все наши клиенты и сотрудники были немедленно эвакуированы, как только произошла эта ситуация. Ресторан возобновил работу уже через несколько часов, как только правоохранительные органы завершили работу на месте», — сообщили в компании в комментарии для ТСН.ua.

Ранее сообщалось о том, что в Черкассах мужчина захватил McDonald’s и устроил стрельбу.

