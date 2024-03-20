ЕГО ИСТОРИЯ РАСТРОГАЛА ВСЮ СТРАНУ! Умер защитник "Грейдер", которому украинцы собрали 1,5 млн. грн!

К сожалению, у этой истории нет хэппи энда, но мы призываем не проходить мимо, когда видите человека в беде, и обязательно поддерживать наших защитников.

19 марта оборвалась жизнь бывшего военного 205-го батальона Территориальной обороны Виталия Лашевича "Грейдера". Накануне украинцы собрали для защитника полтора миллиона гривен после того, как работник ТСН.ua встретил защитника в одном из переходов Киева.

В защиту Украины Виталий встал сразу после начала полномасштабного вторжения. Участвовал в обороне Киевщины, Лимана, Соледара, Бахмута и Северодонецка, где получил тяжелое ранение. О том, как украинцы помогли военному, его планы и мечты, которые, к сожалению, не сбудутся, говорится в эксклюзиве Алины Туришин ТСН.ua.

"Грейдера" больше нет. С болью сообщаем, что 19 марта внезапно оборвалась жизнь 61-летнего Виталия Лашевича – ветерана войны и бывшего военного 205-го батальона Территориальной обороны Украины. Именно его наш коллега полтора месяца назад заметил в метро, когда он просил у неравнодушных прохожих деньги на жизнь. Впоследствии украинцы собрали на его лечение и улучшение условий жизни полтора миллиона гривен за считанные дни.

20 марта должен был выйти совсем другой материал, где "Гредер" шутил, что теперь он – миллионер и рассказывал, куда собирается потратить деньги. В память о Виталии Лашевиче мы хотим рассказать о его планах и мечтах, которым осуществиться теперь, к сожалению, уже не удастся.

Несмотря на возраст, ушел на фронт

Не сомневаясь и, несмотря на свой почтенный возраст, он встал на защиту Украины сразу после начала полномасштабного вторжения. Тогда Виталию Лашевичу исполнилось 59 лет.

Прошел все адские точки фронта

Сначала – оборона Киевщины. По словам собратьев, Виталий Лашевич был одним из лучших минометчиков. Прошел все самые горячие точки фронта: тяжелые бои за Лиман, Соледар, Бахмут, Северодонецк, где получил тяжелое ранение.

Из больницы Виталий буквально сбежал, не дождавшись полного выздоровления, и продолжил уничтожать оккупантов. И даже в свой День рождения попал в склад боеприпасов вражеской армии, что стало для него лучшим подарком. Побратимы "Грейдера" помнят его смелым и отважным воином. Он их учил и заботился, как о своих детях.

"Грейдера" в определенный период покинули все

Но после фронта жизнь "Грейдера" перевернулась, когда по решению ВЛК и по предельному возрасту он был выведен за штат и уволен с военной службы. По логике, человек, который нас защищал, должен получить достойную жизнь. В то же время экс-военный столкнулся с адом бюрократии и оказался один на один со своими проблемами.

Первое знакомство с Виталием

Наш коллега режиссер монтажа Ян встретил Виталия Лашевича в одном из переходов метро, где "Грейдер" просил средства на лекарства и еду, как оказалось, бывший военный не мог никак получить соответствующие документы, чтобы отправиться на МСЭК и получать выплаты.

Украинцы закрыли сбор для защитника за считанные дни

Читатели ТСН.ua и неравнодушные люди буквально за неделю собрали "Грейдеру" полтора миллиона гривен. Многие из вас просили передать ему, что он не сам, что украинцы рядом, благодарили и желали скорейшего выздоровления.

И во вторую годовщину полномасштабного нападения России на Украину, 24 февраля, мы поехали домой к Виталию. Маленький дом, природа и многие собаки, которых мужчина спас с фронта. Одну из них назвал "Соледар" в честь города близ Бахмута, в обороне которого непосредственно участвовал.

Передача средств

5 марта мы официально передали все собранные средства Виталию Лашевичу. Мужчина мечтал обустроить свой дом, который ему приобрели его собратья, и планировал помогать бойцам на фронте.

О чем мечтал "Грейдер"

У Виталия Грейдера было больное сердце, опухоль в головном мозге и проблемы со спиной. Мы нашли ему врачей, готовых помочь с лечением совершенно бесплатно. За несколько недель до смерти у "Грейдера" было предынфарктное состояние.

Он вызвал скорую медицинскую помощь, а впоследствии ему установили два стента для сердца – так называемые "металлические каркасы". Своевременное установление стента может предотвратить возникновение инфаркта, а если инфаркт уже произошел – имплантация стента в просвет сосуда может спасти жизнь.

А уже 20 марта защитник должен был начинать лечение опухоли головного мозга. За несколько дней до этого он приехал в Киев и проживал у своего друга. Однако вечером 19 марта его жизнь внезапно оборвалась. Точные причины смерти неизвестны, за дело взялась полиция. Все детали станут известны после расследования.

Мы искренне верили, что жизнь нашего защитника вот-вот изменится к лучшему. К сожалению, у этой истории нет хэппи энда, но мы призываем не проходить мимо, когда видите человека в беде, и обязательно поддерживать наших защитников сейчас, чтобы потом не было поздно. Вечная память Виталию Лашевичу.