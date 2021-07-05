Его называли "отцом": подробности гибели военного медика Юрия Письменного

Капитан медицинской службы спасал жизни боевым товарищам и погиб от коварного разрыва противотанковой гранаты.

В зоне проведения ООС от осколков противотанковой гранаты погиб воин 93-й бригады Юрий Письменный псевдо "Феофан". Его, боевого медика подразделения, товарищи по оружию называли не иначе, как отец. Об этом говорится 5 июля в сюжете ТСН.19: 30.

В тот день очередной раз понадобилась помощь опытного боевого медика подразделения и 59-летний капитан Юрий Письменный отправился на передовую. "Стало плохо человеку, он приехал. Когда уже оказал помощь и уезжал, произошел обстрел ", — вспоминал военнослужащий Илья.

Одиночный разрыв вражеской противотанковой гранаты прогремел неожиданно, просто среди бела дня. "Там был коварный выстрел, потому что этого никто не ожидал", — отметил боец под позывным "Гагарин".

Товарищам удалось максимально быстро организовать эвакуацию раненого медика. Почти всю дорогу в больницу он был в сознании. Но на операционном столе его сердце не выдержало.

В его смерть никто не мог поверить, потому что всем казалось, что "Феофан" способен творить чудеса. В прошлом году медик фактически спас ногу бойцу на псевдо "Адъютант". "У меня такой шок был и очень больно. Он мне разрезал берцы, наложил шину и говорил, как с сыном. Он говорил, чтобы я успокоился, что сейчас все будет хорошо ... "- вспоминал он.

Через руки капитана Письменного прошли, говорят товарищи по оружию, даже не десятки — сотни раненых военных. Медики подразделения рассказывают, что "Феофан" и сам признавал, и им откровенно признавался, что спасти каждого — не удастся. Но большинство его пациентов — таки выжили. А вот спасти жизнь самого медика не получилось.

Побратимы погибшего понимают, что никакая месть капитана Письменного к жизни не вернет, но очень хотят, чтобы враг за это заплатил.

Новости с фронта: от осколков гранаты погиб "Феофан" - боевой медик 93 бригады

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку