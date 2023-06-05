Его называли "Счастливцем": в Киеве попрощались с офицером, которого убил снайпер на Харьковщине

В столице прощаются с офицером Виталием Коровьяковским на псевдо "Лаки". Мотоциклист, волонтер, майдановец, атошник, бывший пленник, отец троих детей — погиб на Харьковщине от пули снайпера, говорится в ТСН.

"Мотоциклы Лаки обожал, ему можно было посреди ночи, неважно куда, неважно в какое время… Был положительный в любой ситуации, рядом с ним душа сияла", — рассказывает подруга.

Вместе с друзьями создали "Мотохелп" — организацию, которая выезжала на место аварий и оказывала пострадавшим неотложную помощь, часто раньше скорой.

Прощаются с офицером Виталием Коровьяковским

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Во время Революции достоинства те же люди, которые спасали мотоциклистов на дорогах, пошли на Майдан и снова поставили своей целью оказывать помощь — опыт работы с тяжелыми травмами уже имели. Виталий и друзья-мотохелповцы вытаскивали и перевязывали раненых. Об этих поступках на три года забыли, но майдановцы добились, чтобы их добровольцев все-таки наградили орденами. Три десятка медиков и среди них Лаки, получили награды за мужество.

К тому времени у Лаки уже был боевой опыт, ведь с начала войны на востоке офицер запаса ушел добровольцем. «Говорил, что наматывание бинтов и раздачей пилюль мы не исправим. Когда ситуация перешла к захвату Крыма, пошел одним из первых в 39 бат и по его примеру туда пошел и я”, — рассказывает побратим.

Во время боев за Иловайск он попал в плен — вблизи поселка Старобешево. Домой вернулся через 4 месяца и снова вернулся на фронт. Так было и когда началась великая война.

Он погиб в Харьковской области, пуля снайпера не дала шансов спасти. Чтобы попрощаться с Лаки в Байковое кладбище приехали колонна мотоциклистов, а также побратимы, с которыми вместе воевал и защищал.

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