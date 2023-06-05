Его объявили "200" и уже готовили пакет, а он проснулся: боец выздоравливает после ранения благодаря любви

Считает дни, когда сможет вернуться на фронт, хотя недавно парамедики приняли его за "200". Военнослужащий 5-й штурмовой бригады Петр Лавров в боях за Донбасс получил серьезное ранение и чуть ли не стек кровью. Врачи чудом спасли его, потому что помогла любовь, говорится в ТСН.

Во время очередного боя под Нью-Йорком 5 штурмовая бригада выбила вагнеровцев с позиций и занимала оборону, но враг продолжал поливал их огнем, тогда осколки попали в Петра и перебили его ногу. Петр еще помнит, как парамедики клали его в эвакуационную машину... А потом в больнице узнал, что по дороге..."умер". “Когда доехали на скорую, то сказали: давайте пакеты. 200… Не знаю, как чудом, у меня открылись глаза, я начал кричать, что мне больно”, — вспоминает мужчина.

Война для Петра Лаврова началась в 2015-м, когда его старшего брата тяжело ранили под Марьянкой. Тогда начал учиться стрелять, а когда началась великая война, сразу пошел на фронт водителем штурмовой группы. “Водитель – это не только тот, кто сидит и крутит баранку, водитель - это тот человек, который как возит людей на позиции, так и работает вместе с этими людьми. То есть ты оставляешь машину и идешь с ними в бой”, — рассказывает Петр.

Медики вернули мужчину практически с того света и начали борьбу за его ногу. Вражеский осколок серьезно повредил бедренную кость, перебил артерию и вену. “Большая кровопотеря, повреждение артерии – это уже тяжелая травма. Ведь в молодом возрасте, в его возрасте, несколько часов и можно потерять концовку”, — объясняют медики.

Не успел выписаться из больницы, как снова вернулся туда, ведь в результате травмы развился тромбоз. Перенести это, говорят врачи, мужчине помогла любимая. “Многое зависит от психологического состояния. Жена не уходит от него, постоянно с ним”, — говорят медики.

“Я думаю, все меня поймут. Когда любимый человек рядом, есть поддержка, ты готов свернуть горы. У меня это есть”, – убеждает Петр.

Это была любовь с первого взгляда, твердят оба. Познакомились в магазине прифронтового Торецкого, где Надежда работала продавщицей. “Немного старенький, он был с большой бородой, он был грязный, из окопа только. Он так вежлив был, меня это задело. Ну, прямо такая бусичка”, – вспоминает жена Надежда.

Предложение сделало именно оно. “Она так: “Дай руку”. Я даю руку, она берет кольцо и смотрит на меня. Я посмотрел: "Да, конечно", — делится воспоминаниями Петр.

Их чувства проверили ранения Петра. В больнице Ивано-Франковска они поженились и уже ждут девочку. После победы готовятся устроить настоящую свадьбу в белом платье. Чтобы приблизить этот день Петр и хочет поскорее вернуться на фронт. “Я надеюсь, что война закончится к тому моменту, когда у него все заживет. Потому что я не хочу туда его больше отпускать, так тяжело”, — в слезах говорит Надежда.

Петр настроен решительно, потому что говорит, что имеет серьезную мотивацию. "Чтобы мой будущий ребенок жил в свободной стране", — добавляет он.

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