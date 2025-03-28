Век легенды: как песни становились хитами в исполнении легендарного оперного певца Дмитрия Гнатюка

Дмитрий Гнатюк / © ТСН

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Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения украинского оперного певца Дмитрия Гнатюка. Его песни стали хитами еще в 60-х годах прошлого века, но известны и среди современной молодежи - их перепевают, делают аранжировки. А в сети даже появился блогер-певец, которого называют вторым Гнатюком.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Дмитрий Гнатюк - легенда украинской музыки.

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«Его так природа одарила невероятно. И рост. И большая харизма его была. Роскошный тембр голоса, баритон. Он когда пел любую песню, например, «Рідна мати моя», все в зале уже плакали», - говорит народная артистка Украины Мария Стефюк.

Пластинки артиста с «Песней о рушнике» разошлись по миру 17-миллионным тиражом. Уникальный голос Гнатюка - результат мутации, как признавал он сам. Во время Второй мировой мужчина получил контузию. После травмы и пережитого стресса запел баритоном. Песни и оперные партии в его исполнении звучали во Франции, Англии, Канаде, США и Новой Зеландии.

«Он везде отмечал, что он украинец, и когда ему предлагали переехать в Москву или где-то еще, он говорил, я петь не смогу.», - говорит экскурсовод комнаты-музея Дмитрия Гнатюка Лилия Данченко.

О своей любви к Украине Дмитрий Гнатюк говорил и в архивном интервью для ТСН.

«Я для себя открыл еще одну такую тайну, которая эта наша земля, моя земля Украина - она вдохновляет», - говорил Дмитрий Гнатюк.

В музее, который обустроили в том же доме в Киеве, где жил певец, хранятся фото, афиши, картины, награды, вышитая мамиными руками рубашка и концертный костюм артиста.

За свою карьеру артист записал 15 альбомов. Среди самых популярных - легендарные «Черемшина», «Києве мій» и «Два кольори».

Дмитрий Гнатюк / © ТСН

«Советские бонзы увидели в этом намек на бандеровский флаг. И поэтому они запрещали песню. Их вызывали в учреждения партийные, они доказывали каждый раз, что песня имеет право существовать. И в конце концов они победили. Все-таки песня жила и продолжает жить», - говорит Лилия Данченко.

Сегодня песни Гнатюка получают новое звучание. Их перепевают, делают аранжировки. А в популярной соцсети Тик-Ток даже появился певец, которого называют последователем Гнатюка.

Владислав Мпангу - афроукраинец. Песни, которые собирают тысячи просмотров и комментариев в Тик-Ток, парень записывает дома. Здесь обустроил собственную студию звукозаписи. Рассказывает, любовь и талант к музыке передались ему от бабушки, которая с детства пела украинские песни.

«И вот песни Дмитрия Гнатюка, собственно, одни из таких любимых были. Они глубокие, они очень настоящие. В этих песнях, когда ты их поешь, ты будто создаешь глубокую проникновенную фантазию, которая проникает людям в душу и заставляет их вспомнить что-то очень родное, что-то настоящее.», - говорит он.

Певец признается, несмотря на десятки часов репетиций и сотни попыток записей спеть так, как Дмитрий Гнатюк — ему все равно не удается.

Дмитрий Гнатюк известен как певец, но здесь в Национальной опере Украины он был также режиссером. Под его руководством на сцене театра поставили более 20 оперных спектаклей, которые идут по сей день.

«Это место, оно оставалось за ним, сколько он работал режиссером-постановщиком. Здесь часто можно было увидеть Дмитрия Михайловича. Он фактически жил в театре», – говорит директор оперы Петр Чуприна.

Дата публикации 21:16, 28.03.25 Количество просмотров 5 Хиты уже на два столетия! Легендарному Дмитрию Гнатюку 100!

Билеты на это место еще не продаются, рассказывает директор театра. Дмитрий Гнатюк ушел из жизни в апреле 2016 года, но его неповторимые песни продолжают вдохновлять миллионы украинцев, дарят надежду и свет даже в самые темные времена.

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