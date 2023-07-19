"Его забили": в Луцке мать военного не верит в причину смерти сына на фронте

Под Волновахой на Донеччине 10 июля погиб военнослужащий из Луцка Андрей Коробко. Его матери сообщили, что смерть наступила из-за сердечной недостаточности. Впрочем, она не верит результатам вскрытия. На теле Андрея родные заметили многочисленные синяки и отпечаток обуви во время прощания и не дали похоронить военного, чтобы добиться расследования. В полиции открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Зоя Коробко рассказала сайту ТСН.ua, что о смерти сына ей сообщили сотрудники Луцкого военкомата 12 июля. По словам женщины, к ней пришли двое военных. Они сказали, что тело Андрея сейчас везут из Днепра в Луцк.

Нашли без признаков жизни

“Я говорю, где мой сын? Куда мне ехать, куда мне его забирать? “Никуда не нужно ехать. Он уже едет сюда. Он умер”. Как он умер? "У него сердечный приступ, сердце не выдержало". Я говорю, ребята, вы ничего не говорите, потому что я знаю своего ребенка, он был здоров. За 42 года он никогда не болел. Я стала сильно плакать, кричать. А они говорят, вы не первая. Я понимаю, что война. Но как это вышло? Его нашли без признаков жизни, это мне сказали в военкомате”, — рассказала женщина.

Мать военного на следующий день вызвали на опознание в морг. Тогда женщина узнала, что 11 июля Андрею уже произвели вскрытие в морге в Днепре.

“Я ушла, стала плакать, обняла. Говорю, да, это мой сын, мой Андрей в морге. И я так чуть смотрю ноги, думаю, что они грязные такие, в крови. Я открыла это покрывало, хотела посмотреть. А он голый-голенький, без ничего. А они раз и закрыли, говорят, выходите, все. И меня младший сын под руки вывел”, — говорит женщина ТСН.ua.

Не дали попрощаться с сыном дома

Зоя Коробко говорит, что ей не разрешили забрать тело сына домой, чтобы попрощаться. По ее словам, сотрудники военкомата назвали время, когда приходить на похороны.

“Говорю, дайте тело попрощаться, пусть ребенок побудет дома. Этого не будет, говорят. Завтра на девять приходите, это военные, военкомат так сказал. Я говорю, что от меня надо, гроб или что, что нужно? Ничего сказали, это организовываем все мы… А я говорю, а почему так скоро? А он говорит, потому что такой закон, так должно быть. Ну закон и закон… Знаете, как мать затурканная”, – рассказывает мать военного.

Не разрешили похоронить на Аллее героев

Женщина добавляет, что сотрудников военкомата семья уговаривала перенести прощание хотя бы на несколько часов, чтобы в Луцк успели доехать родные Андрея. Зоя Коробко говорит, что военные согласились, но сказали тогда самостоятельно искать батюшку. Похоронить сына на Аллее героев в Луцке тогда не разрешили, потому что он умер своей смертью.

“Дали мне постелить его личные вещи. Потому что они снова "мы сами". Говорю нет, я буду стелить ребенку, положила ему все как положено. "Мы будем его мыть". Говорю, а что он еще не помыт? Говорю я буду сына своего мыть. "Нет, не положено. Мы будем мыть и наряжаем, и мы кладем его в гроб”... Я стала плакать, кричать”, – говорит ТСН.ua Зоя Коробко.

Она рассказывает, что Андрей воевал с 2014 года, а после полномасштабного вторжения России пошел добровольцем в одесскую 35-ю отдельную бригаду морской пехоты. Как и когда сын оказался в Донецкой области под Волновахой, она не знает, поскольку он мало что рассказывал о войне в последнее время.

Во время похорон заметили многочисленные синяки

Зоя Коробко говорит, что на похороны Андрея пришло очень много людей. Во время прощания женщина нагнулась к сыну и заметила кровь у рта и носа.

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“Я взяла салфетку, вытираю все. Подходит моя кума, Люда, крестная его. И говорит, что у него как-то так воротник загнут, посмотри, вытри еще там. Я чуть расстегнула и ужаснулась, кричала… Так как удавка на шее, вся спина синяя, и отпечаток был или ботинка или что-то, с правой стороны на груди. И тогда мы забили тревогу. Вся спина синяя, там, где почки, все, кроме ног. И еще левая рука нормальная, как должно быть, а правая рука, кисть сама, палец средний поломан и таких две больших царапины. Мы забили тревогу, я не дала хоронить”, – говорит ТСН.ua мать военного.

Родственники и друзья Андрея сразу вызвали полицию и перекрыли дорогу в Луцке, чтобы обратить внимание на ситуацию. Зоя Коробко согласилась провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.

"Кто его вез, кто его привез? Я не знаю по сей день. Никаких документов нет. Сказали, что все документы идут в сопровождении. Ничего не было. И по сей день ни его вещей, ни его паспорта, ни его водительского удостоверения, ни его карточек, ни военного билета, ничего нет. Где оно, что оно, я не знаю”, – рассказывает мать Андрея.

Она говорит, что уверена – сын умер не своей смертью. Женщина хочет добиться честной экспертизы и расследования.

В полиции открыли производство

Спикер Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук прокомментировала сайту ТСН.ua, что правоохранители начали досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Продолжаются следственные действия. На 19 июля назначено повторное вскрытие.

Что говорят в военкомате

Волынский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после смерти Андрея Коробко объяснил порядок уведомления семьи военного о его гибели.

Пресс0офицер Ульяна Кравчук пояснила телеканалу "Конкурент TV", что военная часть, в которой находился военнослужащий, в течение 24 часов сообщает ТЦК и СП по месту жительства родственников погибшего военнослужащего о дате и причинах гибели.

Далее представители ТЦК и СП в течение семи дней вручают семье официальное уведомление и врачебное свидетельство о смерти, а также информируют о льготах, предусмотренных законодательством Украины.

"В случае несогласия семьи погибшего или умершего военнослужащего с судмедэкспертизой, после поступления тела, семья может самостоятельно обратиться к врачу-патологоанатому, судебно-медицинскому эксперту или в Национальную полицию Украины", – отметила Ульяна Кравчук.

Она добавила, что ТЦК не участвует в организации или проведении судмедэкспертизы.

"В функции ТЦК и СП не входят проведение или разрешение на проведение судебно-медицинской экспертизы. После исследования тела погибшего выдается врачебное свидетельство о смерти, на основании которого родственникам погибшего необходимо самостоятельно обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния с заявлением о регистрации смерти и получение свидетельства о смерти", – сказала пресс-офицер.

Напомним, в Украине с начала года расследуют уже вторую загадочную смерть военнослужащего. На днях о гибели 24-летнего нацгвардейца в Днепропетровской области при неопределенных обстоятельствах сообщила в Сети его сестра. Она отметила, что Богдан погиб накануне долгожданного отпуска.

Ранее сообщалось, что отец мобилизованного жителя Фастовского района Киевской области рассказал о возможной маскировке убийства сына под отравлением.

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