Его жену и троих детей убила российская ракета в Кривом Роге: как ныне живет Максим Кулик

О чем говорил мужчина, который в один момент потерял все – в эксклюзиве TSN.UA.

Уже прошло 18 дней, как в Кривом Роге российская ракета мгновенно убила семью. Максим Кулик, потерявший жену и троих детишек обратился к украинцам. О чем говорил мужчина, который в один момент потерял все – в эксклюзиве TSN.UA.

Обращение Максима Кулика

Только боль и ненависть. Такие ощущения появляются при упоминании россиян, ведь они забирают у нас самое ценное. Максим Кулик, чья жена и трое маленьких детей погибли во время баллистической вражеской атаки по многоэтажке в Кривом Роге, внезапно обратился к украинцам и не только. Муж поблагодарил всех неравнодушных людей за поддержку и помощь.

14 ноября в Кривом Роге простились с погибшими в результате вражеской атаки — Еленой Кулик и тремя ее детьми. Ей было 32, старшему сыну – 10, Демиду – 2, а дочери Ульяне – всего 2 месяца. В живых из семьи остался только отец Максим.

Утром 11 ноября рашисты прицельно устроили баллистику по жилой пятиэтажке.

Баллистической ракетой по Кривому Рогу из оккупированного Крыма россияне ударили по городу после десяти утра. Многие жильцы как раз были дома. Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

В первые минуты после удара люди спасались из изуродованных домов и искали соседей. Четырнадцать жителей ранены. Среди них – двое детей. Их жизнь вне опасности. Можно ли восстановить этот дом – должны установить специалисты. Пока людям предложили временное убежище. На место трагедии горожане несут цветы и детские игрушки. 13 ноября в Кривом Роге стало Днем траура.

Погибла семья

Путинская армия попала ракетой в многоквартирный дом, в результате чего 33-летний местный житель Максим Кулик за считанные минуты потерял всю свою семью – 32-летнюю жену Елену и троих своих детишек. Самой маленькой девочке было 2 месяца, в момент попадания мать кормила младенца. Отец детей выжил благодаря отвлечению, выйдя на кухню что-то принести и из-за разрушения перекрытия провалился к соседям, которые жили на низшем этаже.

ТСН.ua разыскал друга этой семьи, криворожского фотографа Александра Дигтяра. Едва сдерживая слезы, Александр рассказал, что с Максимом не смог пообщаться, он просто не может разговаривать. Как говорят в народе, у него штора на глазах.

О семье Куликов Александр говорит, что это была позитивная и жизнерадостная семья.

Александр добавил, что о попадании ракеты в дом узнал из соцсетей. Брат Максима сказал, что новости плохи. Александр приехал на место и увидел все это. Для Максима и жены дети были смыслом жизни, цветами. В планах у них был и четвёртый ребенок. Сейчас он лишился всего.

Убийства детей

Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда россияне уносят жизни украинских детей вместе с их родными, убивают целыми семьями. В начале сентября во Львове в результате российской атаки погибли Евгения Базилевич и трое ее дочерей, самой маленькой из которых было 7 лет. Папа – Ярослав – получил ранение. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

21-летняя Ярина Базилевич – старшая из трех дочерей в семье. Она работала в офисе "Львов – молодежная столица Европы 2025". Она также была волонтером-дизайнером проекта "Неопалимые".

Средняя дочь – 18-летняя Дарья Базилевич была студенткой УКУ. Девушка училась на втором курсе программы "Культурология", была активной студенткой, менторкой "Лаборатории волонтерства" УКУ, пластункой. Занималась в театральной студии, изучая разные аспекты актерского искусства, сообщили в университете.

Самой младшей дочери Эмилии было всего 7 лет. С этой семьей прощался весь Львов. Провести в последний путь девушек и поддержать отца Ярослава шли знакомые и незнакомые люди. Казалось бы, после такого горя силы найти жить дальше — тяжело, но Ярослав Базилевич выступил впервые после трагедии с заявлением: он был самым богатым человеком, а теперь только воспоминания. Но чтобы о его девушках помнили во всем мире, Ярослав решил создать Устойчивый стипендиальный фонд имени Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич, и таким образом помочь тем детям, у которых нет средств на получение образования.

Присоединиться может каждый!

На сайте Украинского католического университета рассказали, что собственно совместно с отцом Ярославом Базилевичем и Национальной скаутской организацией Украины "Пласт" они основывают постоянный стипендиальный именный фонд (эндавмент). Цель – собрать 100 тыс. долларов, благодаря которым ежегодно студенты УКУ смогут получать стипендию, чтобы подражать тем идеалам и принципам, которые показали своей жизнью сестры Базилевич и их мама. Все они были также активными пластунками.

Как присоединиться?

Совершить пожертвование можно на сайте Украинского католического университета, присоединиться могут все украинцы, даже несколько гривен иногда делают чудеса. Главное – единство. Также реквизиты можно увидеть на экране. На сайте есть дополнительная информация как забросить средства и из-за границы.

В целом по состоянию на сентябрь 2024 года с начала полномасштабной войны Россия убила 575 украинских детей. Еще 1609 получили ранения. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, Россия продолжает цинично и регулярно нарушать Женевские конвенции, призванные защищать гражданское население во время ведения боевых действий.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Мне очень тяжело": отец погибшей в Кривом Роге семьи Максим Кулик обратился к украинцам!