Ехал 100 км в час: 11-летний львовянин, который погиб за рулем машины, часто катал отца

Мужчина очень гордился, что сын в таком возрасте водит авто.

Смертельная авария под Львовом. Там насмерть разбился 11-летний водитель «БМВ». В это сложно поверить, но мальчик действительно сидел за рулем и вез взрослых, которые были в салоне. Авто слетело в кювет, ребенок погиб на месте. Двух пассажиров госпитализировали.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В селе Рясна Руськая возле Львова автомобиль, который попал в ДТП, отсюда уже убрали. Остались только обломки и местные зажгли лампадку.

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Как говорят в полиции, за рулем иномарки был 11-летний мальчик. Он не справился с управлением и слетел в глубокий кювет. От полученных травм ребенок погиб на месте. Известно, что малый вез двух взрослых пассажиров - 35-летнего отца и 23-летнего владельца авто. Оба они забрали в больницу скорой помощи. Они — местные жители. Сейчас оба в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести. Но угрозы для жизни нет.

Новости Украины: неподалеку Львова насмерть разбился 11-летний водитель "БМВ"

В полиции рассказали первые подробности этой аварии. «Правоохранители установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил его отец, находившийся в салоне автомобиля вместе с его владельцем. Взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

По предварительным данным, мальчик вез взрослых домой. Местные говорят, что мальчика звали Денисом, за руль отец сажал его уже не впервые. В тот раз как будто это было такое развлечение, взрослые катались по дороге после посиделок в кафе. Свидетели говорят, авто ехало со скоростью более 100 километров.

Отец-бывший правоохранитель, в селе говорят, он очень гордился, что сын водит машину. А вот мать всегда была против и ругалась с мужем.

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