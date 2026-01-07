Ехал на собственную свадьбу: что известно об итальянце и его невесте, которых на пустили в Украину

Граница / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

53-летний итальянец Рокко, который ехал в Украину на собственную свадьбу, по дороге восхвалял Путина и оправдывал агрессию РФ. Он не учел одного — рядом с ним ехала Дарья Мельниченко, дочь украинского военного, которая пообещала, что иностранец границу не пройдет. И свое слово сдержала.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

За историей следили десятки тысяч

22-летняя киевлянка Дарья возвращалась из Италии домой. Однако поездка превратилась в ожесточенную борьбу. Ее соседом по автобусу оказался 53-летний итальянец, который не скрывал своих украинофобских взглядов.

«На первой остановке мы уже начали конфликтовать. Он высказал мне свою позицию, которая мне очень не понравилась, конечно же. Я выложила это в Threads — и тут просто понеслось», — рассказывает Дарья эксклюзивно для ТСН.

Девушка пообещала подписчикам: «Он у меня границу не пройдет. Я сделаю все. Я лягу, но оно не заедет в Украину».

Вышиванка и фото с Путиным

Пока автобус преодолевал километры, Дарья с помощью неравнодушных украинцев в сети выяснила интересные детали о пассажире. Рокко оказался сторонником «русского мира»: в соцсетях он публиковал флаги РФ и коллажи, где прифотошопил себя к Путину. Свою любовь к агрессору объяснял просто — когда-то был женат на россиянке.

Интересно, что на саму границу итальянец нарядился в вышиванку.

«Когда нас уже допрашивали, он начал говорить, что он такого не говорил, что это все неправда. Мол, посмотрите — у меня вышиванка есть! Но нашли его страницу в соцсетях, где четко видно пророссийскую позицию. Плюс были опрошены люди в автобусе, которые подтвердили конфликт», — вспоминает девушка.

Провал «жениха» на пункте пропуска «Чоп»

Благодаря огласке, автобус со скандальным пассажиром пограничники уже ждали. Попытка итальянца оправдаться провалилась.

«Оправдание российской агрессии против Украины — это нарушение. С целью обеспечения безопасности Украины пограничники имеют право не только отказать в пересечении границы, но и запретить въезд на ближайшие годы», — прокомментировал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

В итоге Рокко получил запрет на въезд в Украину сроком на 3 года. Его невеста из Белой Церкви, которая разделяла взгляды любимого, решила вернуться в Венгрию вместе с ним.

«Он такой на границе говорит: „Ну хорошо, я тогда сделаю свадьбу в Италии, а не в Украине“. Боже, да пожалуйста! Я тебя здесь точно видеть не хочу, как и полстраны, которые наблюдали за этим всем», — резюмировала Дарья.

Поддержка девушки

После инцидента Дарья получила бешеную поддержку от украинцев и отечественного бизнеса. Пользователи благодарят девушку за бдительность и уверяют: именно такая гражданская позиция делает нашу страну сильнее.

В то же время в Госпогранслужбе призывают: если вы стали свидетелями подобных случаев, не ждите, пока сработают соцсети — сразу обращайтесь к сотрудникам ведомства.

