Ехал на запасном колесе: на Буковине обнаружили в фуре нелегала из Афганистана

В пункте пропуска на границе с Румынией служебный пес почувствовал запах человека.
На Буковине пограничники обнаружили в фуре нелегала из Афганистана. При осмотре грузовиков в пункте пропуска на границе с Румынией служебный пес почувствовал запах человека – под одной из машин скрывался 18-летний мигрант.
Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 8 ноября.
Как выяснилось, афганец еще в Турции залез на запасное колесо грузовика на буковинских номерах и был уверен, что уже из Украины он отправится во Францию. Украинские пограничники нашли его под прицепом голодным и обессиленным.
А водитель фуры, который вез в Черновцы запчасти к лифтам, был ошеломлен незваным пассажиром.
"Я даже не мог додуматься, что он может такое сделать, залезть под прицеп на запаску. Это очень опасно, что он залез, мог выпасть оттуда", — говорит водитель фуры.
Напомним, на белорусско-польской границе мигранты атакуют пограничников.
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