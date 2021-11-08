Ехал на запасном колесе: на Буковине обнаружили в фуре нелегала из Афганистана

Ехал на запасном колесе: на Буковине обнаружили в фуре нелегала из Афганистана

В пункте пропуска на границе с Румынией служебный пес почувствовал запах человека.

На Буковине пограничники обнаружили в фуре нелегала из Афганистана. При осмотре грузовиков в пункте пропуска на границе с Румынией служебный пес почувствовал запах человека – под одной из машин скрывался 18-летний мигрант.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 8 ноября.

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Как выяснилось, афганец еще в Турции залез на запасное колесо грузовика на буковинских номерах и был уверен, что уже из Украины он отправится во Францию. Украинские пограничники нашли его под прицепом голодным и обессиленным.

А водитель фуры, который вез в Черновцы запчасти к лифтам, был ошеломлен незваным пассажиром.

"Я даже не мог додуматься, что он может такое сделать, залезть под прицеп на запаску. Это очень опасно, что он залез, мог выпасть оттуда", — говорит водитель фуры.

Новости Украины: на Буковине пограничники обнаружили в фуре нелегала из Афганистана

Напомним, на белорусско-польской границе мигранты атакуют пограничников.

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