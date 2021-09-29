Ехал со скоростью более 110 километров и не тормозил: подробности аварии в элитном пригороде Киева

Ехал со скоростью более 110 километров и не тормозил: подробности аварии в элитном пригороде Киева

Водитель не заметил знак о препятствие на дороге.

Два человека погибли, еще двое - госпитализировали — таковы результаты аварии в Козине, Киевской области. Там легковушка влетела в грузовик. Все произошло около 6 утра. Движение транспорта там до сих пор ограничен.

Об этом отмечает корреспондент ТСН Антон Страшко.

Изуродованные машины до сих пор остаются на месте ДТП. Водитель грузовика, который не пострадал, рассказывает, что как обычно еще затемно в шесть часов приехал в пригород столицы, чтобы забрать контейнер с древесиной и мусором. Вроде установил знак в 30 метрах от места и начал разворачиваться. Когда поставил авто перпендикулярно дороге, и начал настраивать оборудование, как почувствовал мощный удар. Грузовую машину даже двинулось.

Водитель рассказывает, что стрелка спидометра у легковушки остановилась на отметке 110 километров. А как удалось увидеть журналистам ТСН из камер наблюдения, которое зафиксировали аварию - ее водитель мчал и даже не пытался тормозить, начался тормозной путь уже вплотную к грузовику. На асфальте следов торможения нет.

Сейчас сообщают, что якобы в легковушке было 4 человека, водитель и пассажир с заднего сиденья погибли. Еще двух пассажиров госпитализировали.

Новости Украины: в Киевской области легковушка влетела в грузовик – каково состояние пострадавших

Напомним, что накануне стало известно о подробностях аварии в Николаевской области. Там маршрутка зацепила фуру и врезался в КАМАЗ, стоявший на обочине. 4 человека погибли.

А вот сегодня на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка Львовского района маршрутка сообщением "Львов-Липовка" перевернулась в результате столкновения с автомобилем "Фольксваген". Вследствие ДТП травмировались четыре человека.

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