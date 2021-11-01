Ехали из спортивных соревнований: стало известно детали гибели троих детей и их тренера в аварии в Кировоградской области

Ехали из спортивных соревнований: стало известно детали гибели троих детей и их тренера в аварии в Кировоградской области

Отец одного из юношей ехавший сзади избил водителя грузовика, в который врезалась легковушка с детьми.

Большая авария в Кировоградской области. Четверо погибли, трое из них – дети. Трагедия произошла ночью на дороге между Кропивницким и Кривым Рогом. Легковых, в котором ехали подростки, врезался в грузовик.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На месте аварии до сих пор стоит грузовик, в который врезался легковой автомобиль. Сам автомобиль с места уже убрали, но на дороге до сих пор обломки и разбросанные вещи погибших. Предварительно известно, легковушка и грузовик ехали навстречу, и легковушка внезапно съехала со своей полосы на встречную. Столкновение было лобным. Это говорит и водитель фуры, он до сих пор на месте аварии, в шоковом состоянии. Рассказывает: видел легковушку, когда та неожиданно вылетела на встречную, но избежать столкновения не удалось.

«Из Кировограда они ехали, вылезли на встречную полосу мою, а перед ними шла машина еще своей полосой. Я дождалась пока эта машина пройдет и пыталась от него уйти на его полосу. А он в последний момент из обочины вырвал и улетел в меня», — рассказывает водитель.

В результате ДТП погибли четыре человека, трое из них - дети | Новости Украины

Все, кто ехал в легковушке, погибли на месте. Это трое юных спортсменов, занимавшихся каратэ – им было 16, 14 и 12 лет. За рулем находился 46-летний водитель, их тренер. Вроде бы он вез их из спортивных соревнований. Позади, в следующем автомобиле, ехал отец одного из ребят. Фактически авария произошла на его глазах. Сразу после столкновения в шоковом состоянии мужчина выбежал из авто, набросился на водителя грузовика и избил его.

Все погибшие – жители Кривого Рога. Пока это все, что о них известно. Правоохранители открыли уголовное производство и назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить, можно ли было избежать столкновения. Также ищут возможных свидетелей ДТП. Пока это вся информация.

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