Эхо Женевы: почему Россия может задействовать силовой сценарий и причем здесь Сурков

Москва будет держать курс на ползучую интеграцию оккупированной части Донбасса в свое правовое, политическое и экономическое поле, настаивая на прямом диалоге Киева с боевиками.

Пока Владимир Зеленский стремится к личной встрече с Владимиром Путиным, Москва продолжает повышать ставки. Поэтому Украине таки надо иметь план "Б" на случай развертывания наихудшего сценария на Донбассе. И поводов для этого предостаточно.

Во-первых, выглядит так, что на саммите в Женеве Путину удалось зацементировать безальтернативность Минских договоренностей.

Во-вторых, если слухи о возвращении Владислава Суркова к курированию проекта "ОРДЛО" правдивы, ничего хорошо ждать не стоит. Он является сторонником силового возвращения Украины в орбиту влияния Москвы.

В-третьих, незаконной паспортизацией жителей оккупированных территорий Москва сужает Киеву поле для маневра, мол, не хотите выполнять Минск по-хорошему, будет по-плохому.

ТСН.ua проанализировал, как изменится тупик в мирном урегулировании войны в Донбассе, и смогут ли США повлиять на позицию Путина.

Вечный Минск

Пока администрация Джо Байдена пытается найти пути сдерживания Китая, не брезгуя для этого саммитами с Владимиром Путиным, последний демонстрирует полное пренебрежение к демократическим ценностям и самих США, как лидера западного мира. В отличие от встречи Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом в 1985 году в Женеве, после которой советская империя пала, путинская Россия наоборот закручивает гайки.

"Воспринимайте Россию такой, какой она есть". Именно так можно подытожить саммит Байден-Путин в Женеве. Хозяин Кремля не просто не отказывался от авторитарной модели правления. Напротив, он всячески демонстрировал, что именно такая система является альтернативой, как называют это в Москве, "гегемонии США". Касается это и Украины.

Путин не уступит. Он готов повышать ставки, стягивать войска к украинским, а может даже и к границам стран Балтии, и обстреливать британский эсминец. В Женеве Байден и Путин каждый на своей пресс-конференции вспомнили о Минских договоренностях. Но для команды Зеленского, которая твердит о невозможности выполнить Минск, настаивая на его пересмотре, здесь нет ничего хорошего.

Путин в привычной для него манере вспомнил о "перевороте" в Украине, пожалел Януковича, а предложения Киева по мирному урегулированию назвал противоречащими Минску. При этом отдельно остановился на пункте 9 Комплекса мер, где записано, что передача Украине контроля над границей состоится на следующий день после выборов в ОРДЛО. А через неделю после Женевы Путин обвинил США в организации Майдана в Украине.

Незаконная паспортизация

Джо Байден в Женеве лишь вскользь заявил, что договорился с Путиным "продолжить дипломатическую работу, связанную с Минскими договоренностями". На следующий день замгоссекретаря Виктория Нуланд (известная переговорным треком с бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым — Авт.) заявила, что США начнут консультации с Киевом по видению Украиной Минских договоренностей. Значит ли это, что Москве удалось убедить Вашингтон в безальтернативности Минска?

По мнению министра иностранных дел в 2014-2019 гг. Павла Климкина, Запад будет ссылаться на Минские договоренности, пока не будет других, потому что это определенная логика гарантий и непрерывности, во внешней политике лучше избегать пауз. Но при этом, по словам дипломата, важно, чтобы Россия не навязала американцам переговоры, которые были раньше, какой-то свой путь или компромиссы по другим вопросам.

"Общего прочтения Минских договоренностей нет. Сейчас это один из крупнейших вызовов. Минские договоренности, как последовательность, в любом случае не работают, поскольку их логика — построить путь к выборам. Видение этого пути у нас с Россией абсолютно разное. Но сейчас вообще невозможно двигаться к выборам из-за массовой паспортизации. Ну, вы же не можете себе представить, что на украинских выборах российские граждане будут голосовать за российских граждан? Основная бомба под украинскую государственность — паспортизация на оккупированных территориях, и у нас. То, что этот вопрос вообще не звучит в заявлениях наших партнеров — фундаментальная проблема внешней политики", — говорит ТСН.ua Павел Климкин.

Российские паспорта получили уже более полумиллиона жителей неподконтрольного Донбасса, что является элементом ползучей аннексии, наряду с внедрением рубля. Это не просто противоречит Минским договоренностям, а полностью перечеркивает возможность их выполнения. Вдобавок в Госдуме зарегистрировали законопроект о возвращении соотечественников в Россию. А точнее — об упрощенном получении российского гражданства украинцами и беларусами, если они самоидентифицируют себя, как российские соотечественники.

По словам бывшего министра иностранных дел Украины, председателя Центра по изучению России Владимира Огрызко, это означает, что Россия фактически заводит в украинское правовое поле своих "граждан".

"То есть, если я проживаю в Донецке и получил российский паспорт, теоретически я могу голосовать, приехать на какой-то избирательный участок, я имею в виду украинские выборы. Это означает, что 500 тыс. человек будут голосовать так, как им посоветуют из московского зомбоящика. это очень опасная вещь. Поэтому я бы на месте нашего уважаемого руководства, людей, которые сейчас проживают на оккупированной части, до момента деоккупации до выборов не допускал. Это пятая колонна, которая будет голосовать так, как нужно Москве", — прокомментировал ТСН. ua Владимир Огрызко.

Возвращение Суркова

Но Россия на этом не остановилась, пойдя еще дальше. Во-первых, там пообещали разрешить более 500 тыс. украинцам на оккупированном Донбассе, которые получили российские паспорта, проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму. Во-вторых, допустили к этим выборам боевиков, в том числе первого главаря "ДНР" Александра Бородая от Ростовской области.

По мнению Владимира Огрызко, это ведет к делегитимизации выборов в российскую Думу. С точки зрения международного права это полный нонсенс. И Россия фактически вводит для себя двойное гражданство.

"Для чего все это делается? Мне кажется, по одной простой причине — чтобы урегулирование вообще исчезло с повестки дня. Они будут кричать, что Украина плохая, что она ничего не делает и мешает, а своими реальными шагами будут фактически делать невозможным любое урегулирование, как таковое. Ну, оно и так невозможно. А это еще дополнительные вещи, которые его переводят в разряд фантастических", — считает дипломат.

Associated Press

Известно, что идеологом таких шагов является Владислав Сурков — архитектор аннексии Крыма и последующей военной интервенции на Донбасс. В январе прошлого года "в связи с изменением курса на украинском направлении" Сурков покинул пост помощника Путина. Новым куратором назначили Дмитрия Козака — заместителя руководителя путинской администрации.

Сразу после саммита Байден-Путин в Женеве появилась информация, что Сурков возвращается к кураторству вопроса Донбасса в обмен на мандат в Госдуме. Официального подтверждения этому нет. Но до недавнего времени непубличный серый кардинал Кремля на удивление разговорился. По странному стечению обстоятельств накануне женевского саммита он дал довольно откровенное интервью, которое местами граничит с безумием, в компании российского пропагандиста Семена Пегова и вышеупомянутого Александра Бородая.

Во-первых, чуть ли не впервые Сурков рассказал, что такое "русский мир", идеологом которого он собственно и является. Так, по его словам, была задача сказать об империи, о желании РФ расширяться, но при этом не обидеть слух мирового сообщества.

"Для меня что такое "русский мир"? Это везде, где люди говорят и думают "по-русски", уважают русскую культуру, нашего Путина, где люди боятся русского оружия", — сказал Сурков.

Во-вторых, по Минским договоренностям Сурков сказал, максимум, на что по ним может претендовать Украина — это символический суверенитет над Донбассом.

В-третьих, Сурков заявил, что является соавтором принятого при Порошенко закона об особом статусе Донбасса. По словам Суркова, да, это закон Украины, но о том, что на Донбассе не действуют законы Украины.

Сразу после женевского саммита Владислав Сурков дал интервью Financial Times, в котором сравнил Путина с императором Октавианом (Августом) и заявил, что Украину можно вернуть только силой. О чем это может говорить?

С одной стороны, транзит власти в России от Путина к какому-то преемнику никто не отменял. И такие откровенные интервью Суркова могут быть ничем иным, как попыткой выслужиться.

С другой - накануне саммита с Байденом в Женеве, Путин довольно дипломатично как для него высказался относительно красных линий в контексте возможного вступления Украины в НАТО. Но кто-то из его окружения должен был сказать прямо, чтобы Запад понял намерения Кремля. Таким "правдорубом" и стал Сурков.

Что касается Донбасса и влияния Суркова, который якобы вернулся курировать там все процессы, то, по мнению политического аналитика Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Марии Золкиной, Сурков — фигура, которая никуда и не исчезала. Судя по его ястребиной позиции можно спрогнозировать, что будет больше делаться акцент на субъективизации ОРДЛО в переговорах. Это то, чем Сурков и приближенные к нему занимались и до этого.

"Курс РФ на ползучую интеграцию этих территорий в свое правовое, политическое и экономическое поле меняться не будет. Будет конструироваться гибридный вариант. С одной стороны, в переговорах они продвигают, что это территория Украины и с ними надо говорить. С другой — активнее, чем в 2019 году, имплементируют какие-то механизмы, которые фактически привязывают эти территории к РФ. Это паспортизация, целый ряд льгот, экономическая интеграция... Но на фоне отсутствия серьезных шагов по интеграции этих территорий в РФ, "ДНР"/"ЛНР", как квази-государственные проекты, полностью провалились. За семь лет после оккупации там происходят забастовки из-за огромных долгов по зарплатам. Это очень плохой звоночек", — резюмирует для ТСН.ua Мария Золкина.

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