Экипаж "Артемиды-2" успешно облетел Луну: что увидели астронавты

Космический корабль миссии «Артемида-2» успешно совершил облет Луны, отправив четырех астронавтов на рекордное расстояние от Земли. Команда не только сняла таинственную обратную сторону спутника, но и установила несколько мировых рекордов.

О том, как прошел исторический полет — в репортаже корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Обращение из прошлого

Полет начался с чрезвычайно трогательного момента. Команду и операторов в центре управления приветствовал голос Джима Ловелла — легендарного астронавта, который дважды летал к Луне, но так и не ступил на ее поверхность. Запись он сделал в прошлом году, за несколько месяцев до смерти.

Джим Ловелл (запись): «Добро пожаловать в мой старый район. Это исторический день, и я знаю, как вы будете заняты, но не забудьте насладиться видом».

40 минут тишины и невероятное затмение

«Артемида-2» отдалилась от Земли на 6,5 тысяч километров дальше, чем любой пилотируемый аппарат в истории. Когда корабль зашел за диск Луны, связь с Землей пропала на 40 минут. В полной темноте астронавты фиксировали поверхность: делали снимки, видео и даже рисунки карандашом от руки.

Самым большим сюрпризом стало космическое затмение — Солнце спряталось за Луной прямо перед иллюминатором корабля.

Рид Вайзман, командир миссии: «Солнце было за Луной, и весь темный диск Луны был прямо перед нашим окном. Мы видели корону Солнца, а также выравнивание планет вплоть до Марса».

Миссия рекордов

Этот экипаж стал самым «разнообразным» и многочисленным в истории дальнего космоса:

Впервые в экипаже четыре человека (ранее — только трое).

Кристина Кох стала первой женщиной в истории, которая совершила полет к Луне.

Виктор Гловер стал первым афроамериканцем, а Джереми Хансен — первым канадцем в лунной миссии.

Кратер «Кэролл»: история любви и потери

Один из самых эмоциональных моментов миссии — предложение астронавтов назвать новый кратер в честь Кэролл, покойной жены капитана Рида Вайзмана, которая ушла из жизни из-за рака.

Джереми Хансен, астронавт: «На Луне есть интересный объект на границе между ближней и дальней сторонами. Мы потеряли близкого человека, его звали Кэролл… И мы хотели бы назвать этот объект „Кэролл“».

Возвращение домой

На связь с командой вышел президент США, поблагодарив за то, что они заставили Америку гордиться. Сами же астронавты признаются — увидеть родную планету после «черной зоны» отсутствия связи было бесценно.

Кристина Кох, специалистка миссии: «Возвращение с дальней стороны Луны и первые проблески Земли — это напоминает, насколько это особое место и как важно быть лидером в исследовании глубокого космоса».

Впереди у команды четыре дня пути назад. 11 апреля корабль должен приземлиться в Тихом океане. А уже через два года НАСА планирует следующий шаг — высадку людей на поверхность Луны.

